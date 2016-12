Kultur Sulzbach-Rosenberg

30.12.2016

Das "Andrew White Trio" gastiert am Freitag, 20. Januar , um 20 Uhr in der Historischen Druckerei Seidel in Sulzbach-Rosenberg. André Weiß widmet sein neues Programm seinem Idol und größten Einfluss seit den ersten Stunden am Klavier: der kanadischen Klavier-Legende Oscar Peterson. Die Besucher erwartet ein Swing-Abend mit Niveau. Karten gibt es bei NT-Ticket. Bild: Andre Weiß/hfz