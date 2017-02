Kultur Sulzbach-Rosenberg

27.02.2017

9

0 27.02.2017

Ein einzigartiger Mix erwartet die Besucher wieder beim "Festival Moderner Volxmusik" in der historischen Druckerei Seidl (Luitpoldplatz 4) in Sulzbach-Rosenberg: Volksmusik kombiniert sich dabei bereits zum 8. Mal mit Jazz, Folk, Hip-Hop, Rock und andere Stilen.

"Flez Orange" tritt am Freitag, 3. März (20 Uhr), in der Historischen Druckerei Seidel (Luitpoldplatz 4) auf. "Klingt saftig! Vertraut und fremdartig, aufregend und virtuos, mitreißend und aufmüpfig", so beschreibt sich die Band selbst.Eine Woche später spielen "Eberwein", am Freitag, 10. März (20 Uhr), auf der Kleinkunstbühne. Die Formation um Marlene Eberwein und ihre blaue Harfe setzt mit ihrem "bairischen Kammersound" ganz besondere Akzente im Kosmos der Neuen Heimatmusik."Blecherne Sait'n" spielen am Freitag, 24. März (20 Uhr). Das mehrfach ausgezeichnete Musikerehepaar Ingrid und Franz Gericke und Gitarrist Josef Donhauser haben unter anderem durch ihre Auftritte in den "BR-Brettl-Spitzen" einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Sie sind mit ihrem Geburtstagsprogramm "Zither meets Louis Amstrong" zu Gast.Der "Bairisch Diatonische Jodelwahnsinn" gastiert eine Woche später, am Freitag, 31.März (20 Uhr). Der "Jodelwahnsinn" präsentiert ein spannendes Instrumentarium: Acoustic- & Electric Guitars, Geige, Tuba und diatonische Ziach. Da werden Instrumente gestreichelt und gequält und bairisches Liedgut gejodelt und gerappt.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0 und unter www.nt-ticket.de