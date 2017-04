Ursprünge im Fränkischen

Kultur Sulzbach-Rosenberg

09.04.2017

0 09.04.2017

Zum 25. Osterbrunnenfest ist es angebracht, mal wieder daran zu erinnern, wer dieses im Ursprung fränkische Brauchtum einst in die Herzogstadt "importiert" hat: Es war Rudolf Stemp, der damalige Vorsitzende der örtlichen Werbegemeinschaft. Seine Idee fiel auf fruchtbaren Boden, in den Folgejahren betreuten Werbegemeinschaft und pro Su-Ro die Osterbrunnen-Aktionen in Stadt und Land, wobei sich bald die Wettbewerbsfrage stellte: Wer hat den schönsten? Heute sind die prächtigen Osterbrunnen auch aus unserer Heimatregion nicht mehr wegzudenken - dank Rudolf Stemp.