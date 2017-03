Kultur Sulzbach-Rosenberg

12.03.2017

2

0 12.03.2017

Für die Augen gab es Bilder aus "Rumburg gestern und heute", für die Ohren hörenswerte Kostproben junger Musiktalente, für den Gaumen deutsch-tschechische Genüsse und für das Wohlgefühl jede Menge Bücher drumherum: Die Vernissage "Kunst und Klang" in der Stadtbibliothek Sulzbach-Rosenberg punktete auf allen Ebenen.

Bezug zu Kaiser Karl IV.

Und das ist auch durchaus wörtlich zu verstehen, denn so wie sich die Ausstellung über alle drei Ebenen verteilt, so verteilten sich die Pianisten Maximilian Hauer und Jakob Krusche, das Flöten-Duo Annette Knab und Sebastian Schürfeld sowie die Sulzbacher Hofmusik aus der benachbarten Städtischen Sing- und Musikschule Darbietungen auf allen Stockwerken.Begonnen wurde ganz oben, wo Hausherrin und Bibliotheksleiterin Luise Eckert die Eröffnungsgäste in Empfang nahm und kurze Einführungsinformationen zur Ausstellung gab, mit der sich die Bibliothek zum Begleitprogramm zur Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung 2016/2017 gesellt. In den Dank an alle Unterstützer, Mitarbeiter, den Förderverein Stadtbibliothek mit seiner Vorsitzenden Elke Geck-Neidl, und die SMS eingebunden war auch Geschichtslehrer Ludwig Nerb vom Herzog-August-Gymnasium, auf dessen Initiative die Bildvergleiche zurückgehen sowie Ehrenbürger Hans Wuttig, der zwei seiner Kunstwerke beisteuerte.Bürgermeister Michael Göth erinnerte an den speziellen Bezug, den der mit der Landesausstellung geehrte Kaiser Karl IV. gerade zur Oberpfalz hatte, und listete die zahlreichen Spuren auf, die der vor 700 Jahren geborene Herrscher bis zum heutigen Tage in Sulzbach hinterlassen hat. Ludwig Nerb blickte ebenfalls zurück - allerdings nur bis auf das Jahr 2007, in dem er seine Lehrtätigkeit am HCA aufgenommen hat und das Projekt Schüleraustausch gleich mit aufs Auge gedrückt bekam. Alle zwei Jahre reist er seither mit Schülern in die Partnerstadt Rumburk. Damit der Stadtrundgang dort auch das Prädikat "pädagogisch wertvoll" verdient, ließ er sich etwas einfallen und brachte so das nun gezeigte Bildmaterial auf den Weg.Ein tschechischer Schüler musste anhand einer historischen Postkarte einen bedeutsamen Punkt seiner Heimatstadt identifizieren, der deutsche Partnerschüler fotografierte aus der Perspektive der Vorlage den Ist-Zustand. Ein anregendes Projekt mit 20 sehenswerten und ausstellungsreifen Ergebnissen, die 100 Jahre bilaterale Geschichte umspannen, in der es "nicht immer nett" zuging.Wie zum Ende jeder guten Party sammelte sich auch die Vernissage-Gesellschaft schließlich an einem besonders gemütlichen Plätzchen, in dem Fall im Bibliotheks-Erdgeschoss. Dort genoss man bei tschechischem Bier und Knabbereien Chopin und Liszt und erfreute sich am Dreiklang aus Kunst, Musik und Literatur. Ohne Musik, dafür aber mit begleitendem Buchmaterial läuft die Ausstellung noch bis Freitag, 31. März.