23.04.2017

Der überzeugte Eintritt gegen Rassismus ist das Gebot der Stunde. Diakon Klaus Schultz äußerte damit in der Synagoge eine klar formulierte Botschaft. Als Hintergrund dazu diente die Ausstellung "Kicker, Kämpfer, Legenden. Juden im deutschen Fußball", die dort noch bis 14. Mai besucht werden kann.

Die Ausstellung "Kicker, Kämpfer, Legenden. Juden im deutschen Fußball" wurde in der ehemaligen Synagoge Sulzbach-Rosenberg mit einem Vortrag von Klaus Schultz, Diakon in der Versöhnungskirche auf dem KZ-Gelände Dachau, offiziell eröffnet. Bürgermeister Michael Göth ging in seiner Begrüßung auf Kurt Aufochs ein, dessen Familie aus Sulzbach stammte - Beispiele sind in der Synagoge dokumentiert - , und der als Amateur 1933 vom 1. FC Nürnberg ausgeschlossen wurde. Die ursprüngliche Idee der Ausstellung kam aus Italien, von der jüdischen Gemeinde in Rom. Die Fußballspieler einer römischen Mannschaft trugen in der Aufwärmphase eines Spiels bedruckte T-Shirts. Auf diesen T-Shirts standen klare Botschaften gegen Rassismus, Gewalt und Antisemitismus. Dies thematisiert der letzte Teil der Ausstellung: Rassismus in der Fußballfan-Szene. Fußballplätze würden von Neonazis gerne genutzt, "um gerade bei jüngeren Fußballfans für ihre Ideologie zu werben", warnte Schultz.Anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland wurde die Wander-Ausstellung konzipiert und kann von der Versöhnungskirche ausgeliehen werden. Schultz informierte in seinem Vortrag über die judenfeindlichen Gesetze seit 1933 und über entsprechende Beschlüsse der Sportvereine. "Am 9. April 1933 verabschiedeten die großen Fußballvereine in Stuttgart eine Erklärung, in der sie dem nationalsozialistischen Regime ihre Mitarbeit anboten. Insbesondere ging es dabei um die Entfernung von Juden aus Sportvereinen". Der amtierende deutsche Meister FC Bayern München gehörte ebenfalls zu den unterzeichnenden Vereinen, genauso wie kurze Zeit später der 1. FC Nürnberg diese "Erklärung" umsetzte.In vielen deutschen Fußballvereinen gab es zu dieser Zeit aktive jüdische Sportler und Vereinsmanager. Einige von ihnen waren richtige "Stars" und errangen Rekordleistungen. Jüdische Fußballer wie Gottfried Fuchs und Julius Hirsch (zuletzt bei der Spielvereinigung Fürth) galten in Deutschland als Sportikonen. Walther Bensemann gilt als Visionär des Fußballs und Sportjournalismus in Deutschland. Kurt Landauer war als Präsident des FC Bayern München betroffen. Doch eben diese Menschen wurden nach der sogenannten "Machtergreifung" Hitlers zu Volksfeinden erklärt. Schultz schloss seinen Vortrag mit dem Impuls, Verantwortung in Umfeld des Fußballs zu übernehmen. Man müsse Rassismus entschieden entgegentreten und auch klar äußern, für welche Werte man einstehe. "Rassismus fängt im Kleinen an - und dessen Abwehr aber auch".Die Ausstellung kann noch bis Sonntag, 14. Mai, in der ehemaligen Synagoge Sulzbach-Rosenberg besichtigt werden. Ihre Öffnungszeiten sind von 14 bis 17 Uhr jeweils am Sonntag und Mittwoch.___Weitere Informationen: