Kultur Sulzbach-Rosenberg

13.02.2017

16

0 13.02.201716

Wer die Teilnehmerliste zum Regionalwettbewerb Jugend musiziert studiert, findet sie häufig: Gleiche Familiennamen, hinter denen sich auch tatsächlich Geschwister verbergen. Aber wie ist es eigentlich, wenn man sich der musikalischen Herausforderung nicht alleine stellen muss? Die SRZ hat nachgefragt.

Als Umblätterer

"Gesang solo"

Als höchst erfahren in diesem Thema erweist sich die Familie Krusche aus Sulzbach-Rosenberg, die diesmal mit Klara und Jakob in der Kategorie "Klavier solo" am Start war. Insgesamt neun Wettbewerbsauflagen hat Jakob (15 Jahre) bereits bestritten. Früher als kleiner Bruder von Johannes (20), der mittlerweile Lehramt für Musik und Englisch studiert, jetzt als großer Bruder von Klara (10), die immerhin schon zum zweiten Mal mit von der Partie war.Rivalitäten kennen die Geschwister allerdings nicht. Man unterstützt sich lieber, beispielsweise als Umblätterer, wie Johannes bei Klaras Auftritt. Den Stolz auf die Schwester konnte man dabei sehen, seine Erinnerungen nur erahnen. Vor allem die Anspannung des Vorspielens vor Jury und Publikum sei ihm da wieder präsent geworden. Die Nervosität begleitet auch den routinierten Jakob. Zu fürchten hatte er aber eigentlich nichts, meisterte er doch schon bei den Vorbereitungskonzerten sein von Lehrerin Ines Lunkenheimer-Giulini zusammengestelltes Programm mit Bravour. Eine Runde weiterzukommen fände er gut, das Bundesfinale zu erreichen noch besser.Eine Portion Aufregung begleitete auch Tara Roßmann (11) aus Sulzbach-Rosenberg auf die Bühne des Regionalentscheids. Zusammen mit ihrer Schwester Indra (9) trat sie in der Klavierwertung an, allerdings in getrennten Altersklassen und vor verschiedenen Jurys. Dass gerade diese Tatsache jede Form von direktem Vergleich im Keim erstickt, macht es familienintern leichter. Und so hatten die Schwestern einfach nur Spaß an ihrem gut absolvierten Jugend musiziert-Tag. Im Übrigen freuen sich die beiden, ihre Programme mit Haydn, Loeschhorn, Tschaikowsky, Debussy, Bach und Schumann los zu sein und nach vielen Monaten mit immer denselben Noten endlich neue Stücke bei Lehrerin Lunkenheimer-Giulini einzustudieren.Katrina Heckmann (14) aus Hirschau reizte das Herausforderungspotential noch weiter aus: Wie ihre jüngere Schwester Stefanie stellte sie sich als Sopranistin der Wertung in "Gesang solo", und das nachdem sie ein paar Stunden zuvor mit Partnerin Klara Vogel als Violin-Duo der Ensemble-Jury in Pressath vorgespielt hatte.Alles kein Problem für das unerschrockene Multitalent, das es neben aller musikalischen Ambition auch im Eiskunstlauf zu Titel und Ehren bringt. Sie übe und singe oft gemeinsam mit ihrer Schwester, erzählt Katrina Heckmann. Unterricht im Doppelpack kommt ebenfalls vor, wie Gesangslehrerin Susanne Behnes-Wessel ergänzt - auch hier also lieber Mit- als Gegeneinander.Während sie im vergangenen Jahr "richtig aufgeregt" gewesen sei, bewältigte sie diesmal ihre anstrengende Jugend musiziert-Agenda gelassen. Das vielseitige Programm irgendwann herunterzufahren, kommt übrigens nicht in Frage. Stattdessen hält sich Katrina Heckmann lieber alle Optionen offen.Diesmal ohne Bruder, dafür aber mit dem Erfolg beim Bundeswettbewerb 2016 im Rücken ging Schlagzeuger Ben Hartmann (13) aus Neukirchen ans Werk. Durchaus zufrieden mit seinem Durchlauf wollte er aber nicht über eine Wiederholung des letztjährigen Erfolges spekulieren. Sein Lehrer Johannes Mühldorfer dagegen war voll des Lobes - und sehr optimistisch.