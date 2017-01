Wolfgangs-Medaille für Dieter Pickelmann

Kultur Sulzbach-Rosenberg

30.01.2017

9

0 30.01.2017

"Ein Weltchrist, der sich in Kirche und Gesellschaft engagiert", so bezeichnete Bischof Rudolf Voderholzer bei der Verleihung der St.-Wolfgangs-Verdienstmedaille Dieter Pickelmann aus Sulzbach-Rosenberg.

Am Sonntagnachmittag zeichnete der Oberhirte der Diözese verdiente Geistliche und Laien aus dem Bistum bei einem Festakt im Regensburger Kolpinghaus aus. Fünf Priester ehrte Voderholzer mit dem Titel "Bischöflich- Geistlicher Rat" sowie drei Frauen und vier Männern mit der Medaille.Diese höchste Auszeichnung des Bischofs an Weltchristen wurde 1973 von Bischof Rudolf Graber im Andenken an den Bistumspatron St. Wolfgang gestiftet. Voderholzer, der am Sonntag auch den vierten Jahrestag seiner Bischofsweihe begehen durfte, sprach seinen tief empfundenen Dank für all diejenigen Geistlichen und Weltchristen aus, die sich in Kirche und Gesellschaft engagieren: "Der eigene Weihetag macht mir immer wieder bewusst, wie wichtig es ist, gute Mitarbeiter zu haben. Denn alleine kann ich die vielfältigen anfallenden Aufgaben in der Diözese sicherlich nicht bewältigen!"Dieter Pickelmann ist seit vielen Jahren in der Pfarrei St. Marien verwurzelt. Er zeigt großes Engagement als Pfarrgemeinderatsmitglied der ersten Stunde, bei der Kolpingfamilie, im Caritasausschuss oder beim Winter-Anna-Fest. Seit Jugendtagen ist er den Pfadfindern als Gruppen- und Stammesleiter, Landesmeister Rover sowie Organisator des Vater-Kind-Lagers verbunden.Er war zudem als Jugendlaienrichter und Schöffe tätig und zeigt unermüdlichen Einsatz für die Kirche in Tschechien, wo er das Kloster Tepl in enger Verbundenheit mit Pater Hugo Pitel und andere kirchliche Einrichtungen auch handwerklich fördert. Bekannt ist Pickelmann auch als Organisator vieler Hilfstransporte (Kleidung, Pflegebetten, Rollstühlen etc.) ins Nachbarland.