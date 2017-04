Kultur Sulzbach-Rosenberg

"Wieder daheim bei sich selbst - und dennoch auf Reisen, um ihre Musik hinauszutragen": Unter diesem Motto haben sich Tobias Heindl (Sänger und Geiger bei "Fiddler's Green"), Mathias Kellner und Martin Dietl zusammengefunden - für eine Hommage an die großen österreichischen Liedermacher STS, Rainhard Fendrich und Wolfgang Ambros. "Wurzelwasser" steht aber auch für eigene Lieder.

Neben diesen haben sie aber auch zeitlose Lieder adaptiert und ihnen einen neuen, bayerischen Text gegeben. Ein Abend reduziert auf drei Gitarren und drei Stimmen erwartet die Zuhörer am Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr in Sulzbach-Rosenberg in der Historischen Druckerei Seidel. Karten: bei der "Amberger Zeitung", "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie den NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz