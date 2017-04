Kultur Sulzbach-Rosenberg

02.04.2017

Gemütliche Clubatmosphäre strahlte das "Capitol" aus, mit niedrigen Tischen, Lounge Chairs und einer Bühne mitten im Publikum, als die Band "Yosai" auf Einladung des "Kultopf" auftrat. Die vier jungen Leipziger sind studierte Profimusiker und spielen alle in mehreren Formationen. "Yosai", benannt nach einem japanischen Maler des 19. Jahrhunderts, ist ein Projekt, in dem sie sich musikalisch verwirklichen, ohne allzuviel Rücksicht auf den Massengeschmack zu nehmen. Ruhiger Blues mit harmonischen Melodien, dann wieder schnelle Beats und zwischendrin gewaltige Klanggewitter - das ist der Sound von "Yosai". Wie Altmeister Miles Davis mögen sie ihre Musik nicht Jazz nennen. "Darunter stellen sich die Leute alles Mögliche vor, vom Swing bis zum Free Jazz", sagte Gitarristin Steffi Narr.

Noah Punkt legte mit seinem Bass das rhythmische und musikalische Fundament, über dem Narr und Simon Schorndanner (Klarinette, Saxophon) Melodie und Harmonie aufbauten. Die E-Gitarre wurde oft elektronisch verfremdet, teilweise kniete Narr minutenlang am Boden, um ihre Elektronik zu bedienen. Clemens Litschko bot am Schlagzeug die ganze Bandbreite vom Blues über komplexe Jazz-Rhythmen bis hin zum arhythmischen Geräuschteppich. "Yosai" forderten genaues Zuhören und boten experimentelle Klänge mit teilweise erstaunlichen Techniken. Wo sonst hört man eine vom Geigenbogen gestrichene E-Gitarre? Für die leider recht wenigen, die sich darauf einlassen wollten, war der zweistündige Auftritt nicht einen Augenblick langweilig. Dem "Kultopf" bleibt zu wünschen, dass er den Mut nicht verliert und für Klänge abseits vom Mainstream ein Publikum erobert. So etwas macht weit und breit kein anderer Veranstalter.