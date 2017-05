Kultur Sulzbach-Rosenberg

"Mann mit Eiern", so war die Show von Ken Bardowicks angekündigt. Der Zauberer, Kabarettist und Comedian ist aber viel mehr. Deshalb haben gerade mal drei Eier für den ganzen Abend ausgereicht.

In Sorge

Kaninchen mit Handy

Gedanklich ist der Weg vom Ei zum Huhn und zur Geburt nicht weit. Die Untiefen dieses Themas lotete Ken Bardowicks lustvoll und mit Sachkenntnis aus, schließlich ist er mit einer Hebamme liiert und konnte so aus ihrem Nähkästchen plaudern. Pressen und Atmen, das hilft nicht nur der Frau im Kreißsaal, sondern muss auch sein, damit ein Ei unten aus einer zusammengerollten Zeitung rutscht. Und genau wie bei manch einer Niederkunft war bei dem Ei nicht klar, wie es da vorher hineinkam.Auch mit Tüchern und Spielkarten zauberte Bardowicks, später ließ er einen Ehering verschwinden. Zum Glück tauchte er nach langer Suche in einem Ei auf, das in einer Zitrone steckte, die rätselhafterweise in einer Grapefruit gewachsen war. Dann löste sich ein Handy aus dem Publikum in Luft auf. Madeleine, die junge Besitzerin, war sichtlich in Sorge.Die Zaubereien ergänzten scheinbar absichtslos Bardowicks intelligentes Kabarett. Er widmete sich den wirklich wichtigen Fragen des Lebens: Wie soll ein Magier auf die ständig wiederholte Frage reagieren, ob man vom Zaubern leben kann? Wie verhält man sich, wenn man einem Skorpion begegnet? Was macht man im Kino auf dem Pärchensitz, wenn die Freundin zu einer Geburt ins Krankenhaus musste? Und vor allem: Wie kann man sicherstellen, dass man genug vom kalten Büfett bekommt? Seine aberwitzigen Wortspiele begleitete er mit zwerchfellerschütternder Mimik und Schlängelbewegungen aller Glieder, die vermuten ließen, er lebe nicht mit einer Hebamme zusammen, sondern mit einer Schlange oder wenigstens einer Yogalehrerin.Running Gag war der Zylinder, das typische Werkzeug eines Zauberers. Er lag provozierend auf dem Klavier, und immer wieder setzte Bardowicks zu dem alten Trick an. Er murmelte, heulte, brüllte oder schrie düstere Sprüche, geheimnisvolle Worte, machte dazu überaus komplizierte magische Bewegungen - aber der Zylinder blieb leer. Erst ganz am Ende der Show gelang es ihm, das Kaninchen herauszulocken. Der Beifall für diesen großartigen Erfolg war stürmisch, steigerte sich aber zum Orkan, als sich erwies, dass das Pelztier schwanger war und, assistiert von Bardowicks, auf der Bühne Madeleines Handy zur Welt brachte."Seien Sie skeptisch gegenüber Ihren Wahrnehmungen", hatte er ziemlich am Anfang gesagt, "misstrauen Sie allem und jedem außer mir." Jegliches Misstrauen gegenüber Bardowicks war sofort wie durch Magie verschwunden, und das Publikum ließ sich gern verzaubern. Schließlich benahmen sich die Zuschauer im fast ausverkauften Seidel-Saal "wie glückliche Seehunde, die ihre Flossen zusammenschlagen".