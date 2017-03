Kultur Sulzbach-Rosenberg

13.03.2017

12

0 13.03.201712

Das renommierte Stuttgarter Kammerorchester (SKO) kommt in voller Besetzung mit 17 Streichern nach Sulzbach-Rosenberg. Die Besucher der Kammermusikreihe der Volkshochschule (VHS) Amberg-Sulzbach erwartet beim letzten Konzert der laufenden Saison also ein echter Höhepunkt.

Als Schlussakkord der VHS-Konzertsaison ist es gelungen, das hoch anerkannte Ensemble aus Stuttgart für ein Gastspiel zu gewinnen. Seit über 70 Jahren nimmt dieser besondere Klangkörper einen herausragenden Platz in der internationalen Orchesterlandschaft ein und begeistert das Publikum. Seinen ausgezeichneten Ruf erwarb sich das Orchester unter seinem legendären Gründer Karl Münchinger, der es bis 1987 leitete. Schwerpunkt seines Engagements ist die Schwabenmetropole. Hier gestalten die Musiker alljährlich eine Konzertreihe. Daneben gastiert das SKO deutschlandweit und in Europa mit eigenen Konzerten und namhaften Solisten. Im Sommer steht eine große Japantournee auf seinem Programm.Für sein außergewöhnliches Engagement hat die Europäische Kulturstiftung dem Stuttgarter Kammerorchester den Europäische Kammermusikpreis verliehen. Das SKO wird gefördert vom Land Baden-Württemberg, der Stadt Stuttgart und der Robert-Bosch-GmbH.Das SKO hat viele Werke zeitgenössischer Komponisten uraufgeführt. Für das Konzert in Sulzbach-Rosenberg haben die Musiker aber ein klassisch-romantisches Programm vorbereitet. Sie werden das Divertimento B-Dur KV 317 von Wolfgang Amadeus Mozart spielen, außerdem Josef Haydns Konzert für Violoncello und Orchester C-Dur und Peter Tschaikowskys Streicherserenade C-Dur op. 48. Die Leitung hat der Konzertmeister des Orchesters, Bogdan Bozovic. Solist beim Haydn-Konzert ist Nikolaus von Bülow.Termin ist am Mittwoch, 29. März, um 20 Uhr im Konzertsaal der Berufsschule Sulzbach-Rosenberg, Neumarkter Straße 10. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.15 Uhr. Karten gibt es in Sulzbach-Rosenberg bei der SRZ am Luitpoldplatz, in Amberg bei der Amberger Zeitung (Mühlgasse) und bei allen Vorverkaufsstellen von NT-Ticket sowie online bei www.nt-ticket.de. Die Abendkasse ist am Konzertabend ab 19.15 Uhr geöffnet.