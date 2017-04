Kultur Sulzbach-Rosenberg

26.04.2017

12

0 26.04.201712

Die meistbesuchte Veranstaltung der Berufsfachschule für Musik ist die "Night of Percussion". Auch ihre siebte Auflage geht wegen der großen Nachfrage an zwei Tagen im Konzertsaal der Berufsfachschule für Musik, Konrad-Mayer-Straße 2, über die Bühne. Termine sind am Donnerstag, 4. Mai, um 20 Uhr und am Sonntag, 7. Mai, um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei; Platzreservierung unter 09661/30 88 wird empfohlen.

Musik auf einer Vielzahl von Schlaginstrumenten bietet das Percussionsensemble der Berufsfachschule unter der Leitung von Eckhard Kopetzki. Am 7. Mai wird das Percussionensemble des Conservatorio Professional de Musica aus Salamanca/Spanien zu Gast sein.Das musikalische Spektrum reicht von harmonischer Musik für Marimba und Vibraphon über lateinamerikanische Klänge zu virtuosen Rhythmen, die die ganze Bandbreite der klanglichen Möglichkeiten des Schlagzeugs widerspiegeln. Dass die Schlagzeuger auch sensibel mit ihren Instrumenten spielen können, beweisen die Musiker beim bekannten Tango "El Choclo", den Eckhard Kopetzki für zwei Geigen und Percussionensemble arrangiert hat. Den Abschluss des ersten Teils bildet seine Komposition "Le Chant du Serpent", die zum Standardrepertoire der Schlagzeuger der Berliner Philharmoniker zählt.Einen einmaligen Höhepunkt verspricht die Aufführung der "Piano Phase" auf zwei Marimbas. Ihr Komponist, der Amerikaner Steve Reich, gilt als kreativster Vertreter der Minimalmusik. "Das ist ja AllerHand", heißt der letzte Programmpunkt des Abends, wenn mit Cajons und Besenstielen eine ganz eigene Musik entsteht.Traditionell werden wieder besondere Uraufführungen bei der "Night of Percussion" und ein paar kleine Überraschungen zu hören sein.