Kultur Sulzbach-Rosenberg

15.02.2017

3

0 15.02.2017

35 Grad im Schatten. Die schwüle Hitze lässt alle Leidenschaften kochen. Das ist nicht der Wetterbericht aus New Orleans, sondern aus dem Seidel-Saal: Zydeco Annie and Swamp Cats spielten Cajun-, Honky-Tonk- und Zydecomusik.

Wo Alligatoren lauern

Meist rau und kantig

Alles klatscht und tanzt

Zydeco Annie Anja Baldauf schien eine eher kleine, zierliche Person zu sein - bis sie anfing, Akkordeon zu spielen. Dann sprühte sie vor Energie und füllte mühelos den ganzen Saal mit Lebenslust. Mitreißend spielte sie mal auf dem großen Knopf-Akkordeon, dann auf dem kleinen traditionellen One-Row-Akkordeon der Cajun-Musik. Begeistert war sie von dem alten Klavier, das im Seidel-Saal auf der Bühne steht. Es hat nämlich genau den richtigen Klang für Zydeco-Musik, die Musik der Dunkelhäutigen aus Louisiana. Aber auch Cajun, die Musik der französischstämmigen Weißen, bekam durch dieses Piano die ganz eigene Würze.Raue Honky-Tonk-Lieder führten in zwielichtige Bars, erdiger Blues und suggestive Voodoo-Songs rundeten den Abend ab. Da hörte man, wie das Wasser in den Kanälen gärt, wo die Alligatoren auf Beute lauern.Rolf Bergér sang auf Englisch und Französisch. Seine erstaunlich flexible Stimme klang manchmal wie glatt gebügelt, aber meist war sie rau und kantig. Er neckte sich mit Annie, lieferte sich mit ihr musikalische Duelle, die immer unentschieden ausgingen. Bei vielen Liedern spielte er Gitarre, Bouzuki, bei Bedarf auch eine arabische Handtrommel, Triangel oder Rumbakugeln.Vor allem aber gab er dem Begriff "Waschbrettbauch" eine völlig neue Dimension. Er hängte sich ein Washboard um und bearbeitete es mit Besen, vor allem aber mit Energie und Gefühl. Außerdem war er ein begnadeter Komödiant, dem es gelang, die Lieder nicht nur musikalisch, sondern auch theatralisch zum Leben zu bringen.Titus Waldenfels malte mit Gitarre und Violine die Baumwollfelder, Sümpfe und finsteren Bars des Südens mit kräftigen Farben. Gabriel McCaslins kraftvoller Zupfbass und Stefan Baldaufs Drums waren das Fundament der Band.Das sparsam mit Snare, Basstrommel, Tamburin und Becken ausgestattete Schlagzeug war stets präsent, aber nie dominant. Nur bei seinen funkensprühenden Soli legte der Zauberer an den Trommeln alle Zurückhaltung ab.Vom ersten Song an hatten die Zuhörer auf den Stühlen gewippt, geklatscht, geschunkelt, und ein Paar konnte sogar dem Walzer nicht widerstehen, stand auf und drehte sich trotz der Enge im Takt. Das reichte Annie aber nicht: "Zydeco ist Tanzmusik, keine Sitzmusik", erklärte sie und bat die Zuhörer aufzustehen.Bei den nächsten wilden Liedern klatschten und tanzten alle in den Reihen. Der Seidel-Saal verwandelte sich in eine vibrierende Honky-Tonk-Bar. Nach wahren Beifallsstürmen gaben Zydeco Annie and Swamp Cats als Rückflugticket aus dem heißen Louisiana in die kalte, graue Oberpfalz noch "O when the saints".