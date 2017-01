Kultur Sulzbach-Rosenberg

Seit Jahren wird die deutsche Musikerin Anja Baldauf zur leibhaftigen "Zydeco Annie" und taucht mit ihren "Swamp Cats" ein in die Cajun- und Zydeco-Musik Louisianas. Mit jedem Lied erzählt sie vom "Deep South" Louisianas und trägt diese Magie weiter. Die Weite der Baumwollplantagen, heiße Nächte in den Bars von New Orleans, kreolische Lebensfreude, mystische Voodoo-Klänge aus den Sümpfen, dorthin will "Zydeco Annie" mit ihrer Formation entführen.

Annie stammt aus einer Akkordeonfamilie, seit frühester Kindheit ist das Akkordeon ihr täglicher Begleiter. Aufgewachsen ist sie mit bayerischer Hausmusik, ihre Jugend mit orchestralen Akkordeonklängen verbracht und Klassik studiert, hat sie sich auf einer ihrer Tourneen in die Cajun- und Zydecomusik verliebt. "Zydeco Annie" und "Swamp Cat" gastieren am Freitag, 10. Februar , ab 20 Uhr in der Historischen Druckerei Seidel in Sulzbach-Rosenberg. Südstaaten-Lebensgefühl pur: Karten für das Gastspiel dort gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de auch online.