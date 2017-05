Politik Sulzbach-Rosenberg

14.05.2017

57

Eine Aufzählung der Gruppen und Vereine, die dem Bürgermeister am Samstag ihre Aufwartung machten, würde sicher den Rahmen sprengen, aber die Bergknappenkapelle und die Jagdhornbläser der Jäger-Kreisgruppe zeichneten sich durch vielumjubelte Beiträge und große Bandbreite aus. Fortgesetzt auch bei der "weltlichen" Feier am Abend im Capitol, wo die FG Knappnesia mit dem König der Löwen ein Feuerwerk der guten Laune für ihren Ehrensenator abbrannte.Michael Göth hatte sich "Redefreiheit" und lediglich Spenden an soziale Einrichtungen an seinem Ehrentag ausbedungen, das Vergnügen und die Kurzweil sollten im Vordergrund stehen, und so war es auch bis auf eine kleine Abweichung: 2. Bürgermeister Günter Koller fasste für seine Glückwünsche alle Stadtratskollegen zusammen, um dem Rathauschef alles erdenklich Gute zu wünschen. Das war es aber auch schon mit der Politik, denn, wie an den Stehtischen im Rathaussaal erlebt, standen bei den Sulzbach-Rosenberger "Stimmungsmachern" lieber lobende Worte für den guten Job des Geburtstagskinds und ein Ausblick auf die startende Festsaison im Vordergrund. Doch ganz ohne persönliches Wort des Jubilars ging es letztlich dann doch nicht: Michael Göth war es ein Anliegen, zum Einen seinen Freunden und Verwandten für den Service im Rathaus zu danken und andererseits zu versichern, weiter mit voller Einsatzkraft für das Wohl der Herzogstadt zu arbeiten. Beflügelt mit diesem Wunsch, ließen am Abend die geladenen Gäste im Capitol bei fortschreitenden Gesprächen mit alten Freuden und Spezialitäten vom Imperatore jegliches Zeitgefühl vermissen ...