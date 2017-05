Politik Sulzbach-Rosenberg

In der Politik hat er nie zu denen gehört, die man stets in der Zeitung sieht, aber als langjähriger Vorsitzender der Freien Wählerschaft (FWS) war er hinter den Kulissen umso aktiver: Manfred Eckert (vorne Mitte), der jetzt 70. Geburtstag feierte. Den FWS-Vorsitz hat er bereits an Martin Pöllath (links) abgegeben, auch seine Versicherungsagentur wird er Ende Mai schließen, um sich zur Ruhe zu setzen. Dann hat er mehr Zeit für seinen großen Garten. 3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein (Dritter von rechts), Stadtrat Karl-Heinz Kreiner (rechts) und FDP-Ortsvorsitzender Christian Weiß (Zweiter von links) gratulierten. Pöllath dankte für das Wirken seines Vorgängers und wünschte, dass er der FWS und dem gemeinsamen Wahlvorschlag weiterhin verbunden bleibe. Bild: gac