24.04.2017

Vor sieben Jahrzehnten gründete Konrad Paulus in der Herzogstadt den Ortsverband der FDP. Ihn stellten die Liberalen beim Jubiläum besonders in den Mittelpunkt. Jetzt soll dieser fast legendäre ehemalige Bürgermeister noch weiter ins Blickfeld rücken.

Ideen für die Stadt

Asylrecht nicht antasten

Hintergrund Konrad Paulus (1890-1963) war Bohrwerksarbeiter und Flurwächter. Vor der Nazizeit war er Kommunist. Am 23.12.1945 gründete er die "Antifaschistische demokratische Union", die ein Jahr später in FDP umbenannt wurde. 1948 wurde er im Stadtrat per Los zum Bürgermeister bestimmt, 1952 direkt gewählt. Bei den folgenden Wahlen wurde er immer im Amt bestätigt, bis er nach 15 Dienstjahren starb. Seitdem wählen die Sulzbach-Rosenberger Stadtrat und Bürgermeister nicht mehr gleichzeitig. (cog)

Kreisschatzmeister Achim Groth erinnerte bei der Feierstunde zum 70-jährigen Jubiläum der liberalen Partei im Landkreis Amberg-Sulzbach an die Gründung der FDP in der schwierigen Nachkriegssituation. Damals sei jedes politische Engagement genau von den amerikanischen Besatzungsoffizieren überwacht worden.Die lange Reihe hervorragender liberaler Politiker in der Herzogstadt stellte der Ortsvorsitzende Christian Weiß im Hotel-Gasthof "Zum Bartl" vor. Angefangen mit Konrad Paulus, dem Parteigründer und langjährigen Bürgermeister von Sulzbach-Rosenberg, über Persönlichkeiten wie Karl Winkler, Hans Kopp und Helmut Lösch bis hin zu den jetzt Aktiven, die sich im Stadtrat und im Kreistag zum Wohl ihrer Mitbürger einsetzen.3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein fasste diese kontinuierliche politische Arbeit zusammen: "Seit sieben Jahrzehnten bringen wir in der Stadt mit unseren Anträgen viele Ideen auf den Weg. Wir Liberale haben immer dazu beigetragen, dass es mit der Stadt aufwärts geht. Die Geschichte der FDP ist eine Erfolgsgeschichte." Deshalb fordern die Liberalen, dass endlich eine Straße nach dem Gründer der Sulzbach-Rosenberger FDP, Bürgermeister Konrad Paulus, benannt wird."Nicht die Arbeitskosten sind zu hoch, sondern das bürokratische Drumherum belastet die Unternehmen." Das war die Kernaussage von Alfred Duin, Landesvorsitzender der FDP, beim Festvortrag. Duin ist selbstständiger Unternehmer, und so war sein Referat ein leidenschaftliches Plädoyer für Freiheit, Eigeninitiative und Verantwortung."Ich bin durch und durch Mittelständler, ich möchte mehr Freiheiten, und diese Freiheiten sollen meinen Mitarbeitern zugutekommen", erklärte der Landesvorsitzende die Grundidee liberaler Wirtschaftspolitik. Er führte aus, dass die Wirtschaft seit dreieinhalb Jahren unter der sozialdemokratischen Politik leide, die von Leuten gemacht werde, die in ihrem ganzen Leben noch nie gearbeitet hätten. Diese Politiker hielten Bürger und Unternehmer für unfähig, eigene Entscheidungen zu treffen, und machten Misstrauensgesetze gegen die "normale Bevölkerung". Dadurch würden Unternehmen und Bürger immer strenger kontrolliert, außerdem werde die Abgabenlast immer höher. "Deshalb muss die FDP wieder in den Bundestag. Da müssen Leute rein, die schon mal gearbeitet haben", schloss Duin. "Die Stimme der Vernunft muss sich wieder hören lassen!" Moritz Pöllath, Bundestags-Direktkandidat für den Wahlkreis Amberg, sieht optimistisch in die Zukunft: "Die FDP ist stark, weil wir starke Ökonomen haben. Aber wir haben auch die anderen Fachleute, selbstbewusste, kluge, selbstreflektierte Menschen, die sich nicht bevormunden lassen." Pöllath stellte seine Schwerpunkte vor. Für ihn als Geschichtslehrer stehe Bildung im Mittelpunkt. Die Bildung dürfe nicht der Wirtschaft untergeordnet werden.Wichtig seien ihm auch die Erhaltung des Rechtsstaates und die innere Sicherheit. Die ungesteuerte Zuwanderung gefährde die Sicherheit. "Wer unsere Rechtsordnung nicht respektiert, hat hier keine Zukunft!" Die FDP fordere seit langem ein Zuwanderungsgesetz, damit Deutschland entscheiden könne, wer einwandern darf. Das Asylrecht und der Schutz für Kriegsflüchtlinge, führte der Kandidat aus, dürften aber nicht angetastet werden. (Angemerkt)