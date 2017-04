Politik Sulzbach-Rosenberg

25.04.2017

Bei so einem Sauwetter braucht sogar ein Schwimmbecken eine flauschige Decke. Die neue Abdeckplane im Waldbad heizt zwar nicht, aber sie hilft, Wärmeverluste einzudämmen und Geld zu sparen. Eine weiterer Clou ist die Zeitspanne bis zur Amortisierung.

55 Prozent Einsparung

Zunächst bringt ein Blick zurück etwas Licht ins Dunkel der langen Abdeckplanen-Geschichte: Der jetzige Hauptamtsleiter Johann Gebhardt war es, der am 4. April 1986 erstmals als zuständiger Sachbearbeiter über den Kauf einer solchen Folie nachdachte: "Meines Erachtens sollte in den nächsten Jahren überlegt werden, ob eine Beckenabdeckung für das Waldbad zweckmäßig wäre", lautete damals seine schriftliche Anregung.Gut dreieinhalb Jahre später lehnte der Bauausschuss dieses Ansinnen aus verschiedenen Gründen ab. Die Bemühungen der Verwaltung zur Senkung der Heizkosten und Energieeinsparung im Waldbad fanden so keine Unterstützung. Eine Empfehlung an den Stadtrat, das Sportbecken abzudecken kam nicht zustande. Es folgten Jahre, in denen die Abdeckung im Stadtrat von verschiedenen politischen Richtungen ins Spiel gebracht wurde. Letztmalig machte sich das Thema die CSU-Fraktion zueigen, Mittel dafür zurrten die Stadträte dafür im Haushalt 2016 fest. Umso erfreulicher, dass der Erstgedanke nun nach 31 Jahren übereinstimmend als positiver Effekt für die Stadt Wirkung entfalten kann.Die Firma Pionier Abdecksysteme Technik aus Putzbrunn installierte kurz vor dem Start der neuen Badesaison am Wochenende eine Folie für das 50-Meter-Sportbecken (833 Quadratmeter)sowie eine weitere für das Nichtschwimmerbecken (540). Für beide Abdeckungen entstehen Gesamtkosten in Höhe von 118 700 Euro. Wie aus Fachkreisen verlautete, liegt die prognostizierte Energieeinsparung bei rund 650 Megawattstunden oder 55 Prozent pro Jahr. Die Amortisierung könnte in zweieinhalb bis drei Jahren erreicht werden.In einem Freibad entstehen die größten Wärmeverluste durch die Verdunstung. Zudem gibt es Konvektionsdefizite, also Wärmeübergang an Luft und Erdreich. Zusammen entstehen so rund 75 Prozent der Einbußen in Bädern.