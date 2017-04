Politik Sulzbach-Rosenberg

11.04.2017

7

0 11.04.2017

Kauerhof. Nach den Neuwahlen der Ortsbäuerinnen und -obmänner im Bayerischen Bauernverband sowie des Kreisvorstands hatten der neue Kreisobmann Peter Beer (Geiselhof) und die Geschäftsstelle zur Schulung der Neugewählten nach Kauerhof eingeladen. Wie wichtig allen ihr Ehrenamt ist, zeigte, dass sich neben den zwölf Neuen auch 29 "alte Hasen" einfanden.

Neue Medien nutzen

Susanne Schreiner-Janning, zuständig für Landfrauen, Bildung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit für Niederbayern und Oberpfalz, ging zuerst auf die unendliche Geschichte der Lebensmittel-Skandale ein - beginnend mit BSE im Jahr 2000, worauf in jedem Jahr ein weiterer folgen sollte.Der Verbraucher fühle sich von jedem einzelnen betroffen. Er und der Landwirt verstehen sich laut Schreiner-Janning heute oft nicht mehr. Umso wichtiger seien Öffentlichkeitsarbeit wie Presse-, Stallgespräche. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, sei der Verein "Unsere Bayerischen Bauern" gegründet worden. Hofplakate, die die Geschäftsstelle Amberg bestellt habe, könnten an Bauernhöfen im Landkreis angebracht werden.Der BBV nutze moderne Plattformen wie Facebook, Twitter und You Tube. Laut Schreiner-Janning müssen die Bauern aber auch selbst Gesicht zeigen - etwa mit Aktionen wie Kindertag oder Bauernhof als Klassenzimmer. Ein Tag des offenen Hofes bringe ebenfalls sehr viel, um beim Verbraucher um Verständnis zu werben.Blühflächen zeigten Wanderern und Spaziergängern ein schönes Bild. Jeder könne selbst seinen Hof in sozialen Medien darstellen. Provozierende Kommentare von Verbrauchern und Umweltschützern seien dabei aber die Schattenseiten.Geschäftsführer Thomas Bayerl stellte den BBV, seine Dienstleister und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle vor. Kreisbäuerin Brigitte Trummer ging auf die Landfrauentage und weitere Veranstaltungen ein. In Zukunft wolle man auch Stammtische anbieten.