Baumstümpfe und Müllsäcke

30.03.2017

Dr. Stefan Morgenschweis (CSU) erkundigte sich nach der Vorgehensweise bei der Fällaktion am Waldfriedhof, da dort Stämme mit rund 1,5 Metern Höhe stehengeblieben sind. Ihm wurde Aufklärung durch die Verwaltung zugesichert. Dr. Patrick Fröhlich (CSU) beantragte am Dienstag, dass die Stadt prüfen soll, ob die Ausgabe von Gutscheinen für Restmüllsäcke des Landkreises an Eltern möglich sei. In seiner Begründung führte Fröhlich an, dass die Stadt so die Situation für Familien, die vom höheren Müllaufkommen durch Windeln betroffen sind, mit Gutscheinen für die genannten Säcke entschärfen könnte. Als Ausgabestelle werde das Standesamt in Betracht gezogen.