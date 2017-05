Politik Sulzbach-Rosenberg

12.05.2017

12.05.2017

Das kürzliche Feuer, das ein Haus in Kropfersricht fast zerstörte, ist für die CSU-Stadtratsfraktion einmal mehr der Beweis: Brandschutz "darf nicht vernachlässigt werden".

Nach Visiten bei den Feuerwehren in Sulzbach sowie Großalbershof setzten die Christsozialen um ihren Vorsitzenden Patrick Fröhlich, Fraktionschef Stefan Morgenschweis und stellvertretenden Bürgermeister Günter Koller ihre Besuche bei den Wehren im Stadtgebiet fort. Erneut betonten sie, dass der Brandschutz eine kommunal Pflichtaufgabe darstelle.Wie wichtig eine bessere Ausstattung der Feuerwehren sei, habe sich erst kürzlich gezeigt. "Wir haben im Februar den Antrag auf die Verbesserung der Ausstattung der Feuerwehren im Stadtrat gestellt. Der schlimme Brand kürzlich in Kropfersricht hat unsere Position bestärkt", betonten einer Pressemitteilung zufolge deshalb Koller und Fröhlich.Bei einem Informationsbesuch der christsozialen Stadtratsfraktions-Spitze in Siebeneichen fielen deutliche Worte. "Wir werden nicht zulassen, dass benötigte Feuerwehren mit Anhängern aus den 1950er- und 1960er-Jahren ohne Zugfahrzeug alleine gelassen werden", hielt Fraktionsvorsitzender Stefan Morgenschweis nicht hinter dem Berg. Das bedeute, mittelfristig Etatansätze für ein angemessenes Gebäude sowie Fahrzeug in den städtischen Haushalt einzustellen. Das gelte gleichermaßen für Großalbershof wie Siebeneichen.Der Siebeneichener Kommandant Achim Stemp unterstrich den festgestellten Handlungsbedarf und zeigte aber auch Verständnis, dass nicht binnen weniger Monate neue Sanitäranlage installiert und ein zeitgemäßes Einsatzfahrzeug angeschafft werden könne. "Allerdings muss in den nächsten Jahren wirklich dringend etwas getan werden, sonst können wir unsere Tätigkeit nicht aufrechterhalten."