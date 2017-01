Politik Sulzbach-Rosenberg

24.01.2017

Nach den Neuwahlen beim Städtischen Seniorenbeirat ist buchstäblich Frauenpower angesagt. Mit der bisherigen 3. und jetzigen 1. Vorsitzenden Brigitte Riederer (Ökumenische Sozialstation) sowie der 2. und 3. Vorsitzenden, Gerda Meister (Katholischer Frauenbund Sulzbach) und Theres Luber (Pfarrei St. Marien), stehen drei Damen an der Spitze des Gremiums. Die neue Besetzung war nötig geworden, weil der bisherige Vorsitzende Stefan Kummer aus Alters- und Krankheitsgründen nicht mehr zur Verfügung stand.

Wichtige Rolle

Vertrauensvoll zusammen

Die Vorsitzende sollte in die Verkehrsschau mit eingebunden werden, wenn Anliegen der Senioren betroffen sind. Bürgermeister Michael Göth

Als Nachrückerin gehört Theresia Reindl (KAB-Senioren aktiv Sulzbach) dem Beirat an. Anerkennende Worte hatte Bürgermeister Michael Göth für den Seniorenbeirat parat, dessen Tätigkeit für ältere und behinderte Menschen sich sehen lassen könne.Dies gelte besonders für den bisherigen Vorsitzenden Stefan Kummer, der sich jahrzehntelang Verdienste um den Seniorenbeirat mit Vorschlägen und Ideen erworben habe. Wie in den letzten Jahrzehnten werde auch 2017 die Seniorenaktionswoche eine wichtige Rolle spielen.Angesagt sei, dass das Gremium sich bei einer Besichtigungstour über die Neuerungen in der Stadt informiere, was bisher alle zwei Jahre passiere. "Die Vorsitzende sollte in die Verkehrsschau mit eingebunden werden, wenn Anliegen der Senioren betroffen sind", regte Göth an.Diesem Lob schloss sich Seniorenbeauftragter Andreas Knopp an, der sich für die bisherige vertrauensvolle Zusammenarbeit bedankte. Daran werde sich auch nach den Neuwahlen nichts ändern.