Politik Sulzbach-Rosenberg

26.04.2017

Informiert sein und wissen, was in der Stadt geschieht, das wollen auch die älteren Sulzbach-Rosenberger. Die KAB-Senioren-aktiv St. Marien Sulzbach luden Bürgermeister Michael Göth in den Pfarrsaal.

Es hat sich gelohnt, Gewerbe- und Industriegebiete auszuweisen, in denen sich viele Firmen ansiedelten. Bürgermeister Michael Göth

Theres Luber freute sich über das große Interesse. Aktuelles, Vorhaben, Investitionen und ein Blick in die Zukunft standen im Mittelpunkt des Nachmittags.Nach den beiden Konkursen der Maxhütte habe Sulzbach-Rosenberg eine hohe Arbeitslosigkeit verzeichnet. Inzwischen liege die Quote unter drei Prozent. Mit fast 9000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sei ein Rekordstand erreicht. Diese Zahlen wirkten sich günstig auf den Stadthaushalt aus."Es hat sich gelohnt, Gewerbe- und Industriegebiete auszuweisen, in denen sich viele Firmen angesiedelt haben", bilanzierte der Bürgermeister. 1988 flossen aus der Gewerbesteuer knapp zwei Millionen Euro in den Stadtsäckel, im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre um die sieben Millionen. Mit diesem Geld investiere die Stadt und führe auch ihre Schulden zurück.Erfreulich sei die ansteigende Einwohnerzahl. Lag sie 2013 noch unter 19 300, bewege sie sich jetzt zwischen 19 550 und 19 600. Erfreulich sei auch der Geburtenanstieg von 135 im Jahr 2015 auf 156 neue Erdenbürger 2016.Anschließend stellte sich der Bürgermeister vielen Fragen. Zum Beispiel galten sie der Sanierung der Spitalkirche. Sie werde 2018 in vier Teilschritten erfolgen. Warum neben dem Feuerwehrhaus schon wieder aufgerissen wird, erkundigte sich ein Zuhörer. Göths Antwort: "Alle Bürger wollen ein schnelleres Internet. Der Breitbandausbau ist derzeit im Gange, und deshalb werden die Straßen an bestimmten Stellen aufgegraben."