Politik Sulzbach-Rosenberg

15.02.2017

15.02.2017

Zur ersten Sitzung im neuen Jahr traf sich der Vorstand des CSU-Arbeitskreises Außen- und Sicherheitspolitik (ASP), um die Weichen für die Arbeit 2017 zu stellen. Vorsitzender Lothar Bedritzki begrüßte dazu im Gasthof Zum Bartl nahezu alle Vorstandsmitglieder. Danach ließ er den kürzlich in einer Gemeinschaftsveranstaltung mit der Jungen Union gehörten Vortrag zum Thema "Brennpunkt Syrien und der Nahe Osten" Revue passieren.

Der Rest des Abends stand im Zeichen der Planung der nächsten Monate. Der ASP-Vorstand blieb dabei seinem Motto treu, den Mitgliedern einen ausgewogenen Mix aus regionalen Themen, überregionaler politischer Bildung und gesellschaftlichen Veranstaltungen zu bieten, hieß es dazu in einer Pressemitteilung.So stehen neben Sommerfest und Schießwettbewerb ein Diskussionsabend mit der CSU-Stadtratsfraktion sowie ein Vortrag der Hanns-Seidel-Stiftung zu einem aktuellen weltpolitischen Thema auf dem Programm. Auch der monatliche Stammtisch soll beibehalten werden. Ferner stehen im April Neuwahlen an. Ebenso Einigkeit bestand darüber, die gute Zusammenarbeit mit der Jungen Union und der Frauen-Union fortzusetzen und weiter zu intensivieren."Unser Arbeitskreis ist das Forum der Begegnung und Diskussion für alle an der Außen-, Sicherheits-, Europa- und Entwicklungspolitik Interessierten", rief Vorsitzender Bedritzki am Ende der Veranstaltung in seinem Schlusswort in Erinnerung.