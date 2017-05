Politik Sulzbach-Rosenberg

11.05.2017

7

0 11.05.2017

Lothar Bedritzki heißt der alte und neue Vorsitzende des CSU-Arbeitskreises Außen- und Sicherheitspolitik. Einstimmig bestätigten ihn die Mitglieder im Amt und stellten ihm einen aktiven Vorstand zur Seite.

Bürgernahe Politik

Vorstand ASP



Vorsitzender: Lothar Bedritzki



Stellvertreter: Jochen Beer, Stefan Frank, Matthias Koob



Schatzmeister: Reinhold Lehnerer



Schriftführer: Fritz Bart



Beisitzer: Annemarie Erdelt, Reinhold Erdelt, Irmgard Herold, Leonhard Kurz, Siegfried Meier, Manfred Seitz



Kassenprüfer: Peter Neumüller, Werner Reimer

Der ASP Sulzbach-Rosenberg ist seit heuer der letzte verbliebene Ortsverband des Arbeitskreises Außen- und Sicherheitspolitik in ganz Bayern, heißt es in einer Presseinfo. Vor den Neuwahlen ging Bedritzki in seinem Rechenschaftsbericht auf zahlreiche Aktivitäten ein. "Erneut können wir auf ein arbeitsintensives Jahr zurückblicken. Unser Sommerfest wurde sehr gut angenommen, bei unserem Wettkampfschießen konnten wir fast 100 Teilnehmer zählen, und zusammen mit dem CSU-Ortsverband und der Stadtratsfraktion haben wir zahlreiche Themen vorangetrieben", erläuterte Bedritzki.2. Bürgermeister Günter Koller ging auf aktuelle stadt- und kreispolitische Themen ein. "Als CSU sind wir in Stadt und Kreis Taktgeber. Dabei ist es besonders wichtig, die Interessen der Bürger bestmöglich zu vertreten. Wir haben die Meinungen und Wünsche der Bevölkerung aufgenommen und weitergegeben. So geschehen bei den Feuerwehren, Schulen, Kindergärten, beim Spielplatz im Waldbad oder Baugebieten. Wir hören zu und setzen dann um", so die Worte des 2. Bürgermeisters. Dass zu dieser bürgernahen Politik Investitionen und Sparsamkeit gleichermaßen gehören, hob CSU-Fraktionsvorsitzender Stefan Morgenschweis hervor. "Investieren mit Augenmaß ist unsere Devise. Aufgrund unserer hohen Verschuldung müssen wir mögliche Ausgaben besonders genau prüfen."Trotz guter Lage in Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt werde man das Geld nicht wahllos ausgeben. "Anders als Bürgermeister und SPD, die ohne Kenntnis der Kosten und unter klarem Verstoß gegen die kommunale Haushaltsverordnung beispielsweise das gesamte Seidel-Anwesen direkt erwerben wollten, stehen wir für eine Politik, wie sie auch jeder von uns privat anwendet: Erst Nutzen prüfen, dann Kosten feststellen, dann über einen Kauf entscheiden", unterstrich Morgenschweis. Sulzbach-Rosenbergs CSU-Vorsitzender Patrick Fröhlich zog ein positives Fazit der CSU-Politik in Stadt, Kreis, Land und Bund. "Im Bund hat die CSU ihren Beitrag für starke Wirtschaft und robusten Arbeitsmarkt geleistet. Im Freistaat Bayern werden Schulden getilgt und Sicherheit gestärkt. Im Landkreis Amberg-Sulzbach macht Landrat Richard Reisinger hervorragende Arbeit."Auch in der Stadt Sulzbach-Rosenberg möchte die CSU weiter die Meinungen und Wünsche der Menschen in den Mittelpunkt stellen. "Dort, wo die CSU regiert, geht es den Leuten besser", so Fröhlich unter einhelliger Zustimmung der Versammlung.