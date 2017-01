Politik Sulzbach-Rosenberg

Traditionell trafen sich die Christsozialen um den Ortsvorsitzenden Patrick Fröhlich zum Info-Besuch mit Vertretern des Literaturarchivs. "Wir wissen um die Bedeutung des Literaturarchivs für die Kultur in unserer Stadt", stellt Fröhlich dazu in einer Pressemeldung fest.

Das Literaturarchiv blicke auf ein erfolgreiches Jahr zurück, unterstrich der Vorsitzende des Vereins, Privatdozent Heribert Tommek. "Wir vereinen in unserem Haus zwei wichtige Bereiche. Zum einen beherbergen wir hier in unserem Archiv zahlreiche Werke, die deutschlandweit Bedeutung besitzen". Darüber hinaus nehme das Haus auch eine immer wichtigere Rolle als Veranstaltungshaus ein.Programmleiterin Patricia Preuß und der wissenschaftlicher Leiter Michael Peter Hehl hoben anschließend zahlreiche Maßnahmen heraus, die demnächst anstehen. "Wir müssen in unserem Haus Brandschutz, Barrierefreiheit und energetische Sanierung auf einen zeitgemäßen Stand bringen. Außerdem muss unser Raumkonzept angepasst werden", erläuterten die beiden.Hierzu werde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die Erfordernis und Möglichkeiten von Brandschutz, Barrierefreiheit und energetischer Sanierung aufzeige, erklärte Schatzmeister Markus Hofmann. In diesem Zusammenhang kündigte Fröhlich einen Antrag im Stadtrat an, dass die Stadt die Hälfte der Kosten von insgesamt ca. 18 000 Euro übernimmt.Für die anstehenden Gespräche mit Finanz- und Kultusministerium sicherte Landtagsdirektabgeordneter Harald Schwartz seine Unterstützung zu. Mit 500 Euro überreichten zum Abschluss des Gesprächs FU-Vorsitzende Nicole Selendt, JU-Vorsitzender Maximilian Klose und CSU-Geschäftsführer Stefan Frank ein kleines Zeichen der Dankbarkeit der CSU-Familie.