Politik Sulzbach-Rosenberg

27.04.2017

Die Sulzbach-Rosenberger CSU stellt die Weichen für die Bürgermeisterwahl im Januar nächsten Jahres. Den Kreis der Kandidaten schränkt die Partei auf drei Leute ein. Die Entscheidung soll bis Mitte Juni fallen.

Am 14. Januar 2018 bestimmen die Sulzbach-Rosenberger, wer die nächsten Jahre die Geschicke der Stadt und das Rathaus lenken soll. Drei mögliche Kandidaten kristallisierten sich jetzt bei einer Vorstandssitzung der CSU heraus: Patrick Fröhlich, Günter Koller und Stefan Morgenschweis. "Wer dann genau für uns ins Rennen um den Posten des Stadtoberhauptes gehen wird, wird in aller Ruhe gemeinsam weiter besprochen und dann in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung noch vor dem Altstadtfest festgelegt", wird der stellvertretende Vorsitzende Florian Bart in einer Pressemitteilung des CSU-Ortsverbands zitiert.Das Altstadtfest beginnt am 23. Juni. Bis dahin also soll die Personalentscheidung gefallen sein. Bart und seine Stellvertreter-Kollegen Lothar Bedritzki und Nicole Selendt eröffnen nun aber bereits den Wahlkampf. "Eines jedoch ist klar: Wir werden einen Kandidaten haben, der es besser kann als der noch amtierende Bürgermeister", heißt es in der Mitteilung weiter. Gegen die örtliche SPD wird darin ordentlich vom Leder gezogen: "Die SPD in Sulzbach-Rosenberg scheint an starker Vergesslichkeit zu leiden. Oder sie schmückt sich absichtlich am laufenden Band mit fremden Federn."Storg-Gebäude, Neubaugebiete, Gewerbeflächen, Spielplatz im Waldbad oder Ausgabenkontrolle - das alles seien Themen, die auf Initiative der CSU und der Koalitionspartner FWU und FDP/FWS zurückgingen. "Vielfach gegen ausdrücklichen Widerstand der SPD und des Bürgermeisters." Nachdem nun alles erfolgreich vorangetrieben werde, wollten die Sozialdemokraten nun schnell auch noch Teil des Erfolgs sein. "Das ist mindestens unseriös, mit starker Tendenz zur Unverschämtheit", habe CSU-Vorsitzender Patrick Fröhlich in der Sitzung erklärt.Die Vorstandsmitglieder Manfred Seitz, Frank Pamler und Michael Kohl hätten in diesem Zusammenhang unterstrichen, dass sie sich die verbalen Ausfälligkeiten der hiesigen Sozialdemokraten nicht länger gefallen lassen würden. "Wir lassen uns nicht von Leuten, die sich permanent andere Erfolge zu eigen machen, der Lüge bezichtigen. Wenn dies die Art und der Umgang der SPD ist, werden wir leider unser Verhalten hinsichtlich Deutlichkeit und Entgegenkommen ändern müssen", heißt es in der Presse-Info.Sehr zufrieden zeigte sich der Vorstand mit dem Forum der Begegnung am 5. März. "Mit Norbert Röttgen war ein Experte für Außenpolitik zu Gast, der in seinem umfangreichen Vortrag zahlreiche Punkte von Russland über Syrien, die Türkei und Europa bis nach Amerika ansprach und detailliert schilderte", zogen Koller und Morgenschweis Bilanz.