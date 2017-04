Politik Sulzbach-Rosenberg

Die Zukunft der Hochofenplaza stand auf der Tagesordnung einer CSU-Vorstandssitzung. "Der Hochofen ist Teil der historischen Identität unserer Stadt. Daher werden wir als CSU alles im Bereich des Machbaren tun, damit dieses Denkmal erhalten bleibt", sagte CSU-Vorsitzender Patrick Fröhlich einer entsprechenden Pressemitteilung zufolge.

Dass das Bohren dicker Bretter schlussendlich zum Erfolg führen kann, berichtete Fröhlich zum Schlackenberg. "Als CSU haben wir gemeinsam mit unserem 2. Bürgermeister Günter Koller in den vergangenen Jahren immer wieder angeschoben und gefordert, dass der Schlackenberg öffentlich zugänglich sein muss ". Der Schlackenberg werde bald geöffnet, ohne dass eine Voranmeldung erforderlich sei. "Dienstag und Donnerstag von 10 bis 16 Uhr wird die Deponie Schlackenberg dann über das Drehkreuz Erzhausstraße zugänglich sein."Für die Christsozialen gehörten aber Schlackenberg und Hochofenplaza zusammen. 2. Bürgermeister Günter Koller dankte für das große Engagement der Freunde Rosenbergs um Sepp Lösch. "Hier besteht glücklicherweise auch im Stadtrat überparteiliche Einigkeit, und alle ziehen gemeinsam an einem Strang. Daher bin ich guter Dinge, dass wir am Ende Erfolg beim Erhalt der Hochofenplaza vermelden können".Er stellte auch Landrat Richard Reisinger heraus, der bei der Tagung des Kabinetts im Landratsamt dieses Thema auf die Tagesordnung gehoben habe.Rückenwind versprach sich Fraktionsvorsitzender Stefan Morgenschweis. Für ganz Sulzbach-Rosenberg wäre ein Konzept aus einem Guss für Hochofenplaza und Schlackenberg ein Gewinn. "Öffentlicher Zugang, Gedenktafeln, Fotowände mit historischen Bildern von Maxhütte und Schlackenberg sowie regelmäßige Feste und Veranstaltungen können unsere Heimat stark aufwerten und auch touristisch anziehend wirken. Daher werden wir als CSU weiter anschieben, um diesen Leuchtturm unserer Region zu neuem Leben erwecken."