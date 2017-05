Politik Sulzbach-Rosenberg

Die Mitgliederversammlung fand in großer Einigkeit statt: Mit 97 Prozent wurde CSU-Ortsvorsitzender Patrick Fröhlich im Amt bestätigt. "Ich bin sicher, dass wir eine erfolgreiche Zeit vor uns haben", dankte Fröhlich. Seine Stellvertreter sind Florian Bart, Lothar Bedritzki und Nicole Selendt.

Vernünftiger Haushalt

Kosten nicht bekannt

Brandschutz geht vor

Neuwahlen Der Vorstand der CSU Sulzbach-Rosenberg setzt sich so zusammen:



Vorsitzender Patrick Fröhlich , Stellvertreter Florian Bart, Lothar Bedritzki, Nicole Selendt ; Schriftführerin Ingeborg Bauer , Stellvertreter Fritz Bart , Schatzmeister Lothar Köstler ; Beisitzer: Achim Fischer, Trixi Götz, Horst Hausner, Michael Kohl, Manfred Lilla, Tobias Neidl, Frank Pamler, Manfred Seitz, Britta Wopperer .



Delegierte zur Kreisversammlung: Florian Bart, Inge Bauer, Lothar Bedritzki, Helmut Fischer, Stefan Frank, Patrick Fröhlich, Joachim Jäger, Maximilian Klose, Günter Koller, Stefan Morgenschweis, Richard Reisinger, Nicole Selendt.

In seinem Rechenschaftsbericht ging Fröhlich auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres ein. Gleichzeitig unterstrich er aber auch eine Vielzahl politischer Themen. "Als CSU sind wir auch in Sulzbach-Rosenberg der Garant für wirtschaftliche Entwicklung, soziale Gerechtigkeit sowie Brauchtum und Kultur." Besonderen Dank sprach Fröhlich der CSU-Familie um Frauen-Union, Junger Union und Arbeitskreis Außen- und Sicherheitspolitik aus.CSU-Fraktionsvorsitzender Stefan Morgenschweis schilderte in seinem Bericht die kommunalpolitische Position der CSU. "Die Initiativen Baugebiete, Gewerbegebiete, Storg-Gebäude, Schlackenbergöffnung oder Spielplatz im Waldbad gingen allesamt von der CSU aus", unterstrich Morgenschweis. Die CSU als stärkste Fraktion im Stadtrat stehe dabei für die richtige Mischung aus investieren und sparen."Dass der Haushalt dieses Jahr ein vernünftiges Gesicht hat, ist nicht zuletzt der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Bayern, der Niedrigzinsphase und nicht zuletzt auch der Politik der CSU-FWU-FDP/FWS-Koalition im Stadtrat geschuldet", so Morgenschweis.Einem Blankoscheck beim Seidel-Anwesen erteilte er in diesem Zusammenhang eine klare Absage. "Die kommunale Haushaltsverordnung schreibt klar vor, wann Investitionen oder Ermächtigungen erlaubt sind: Nämlich dann, wenn alle Kosten und Folgekosten bekannt sind. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Fall." 2. Bürgermeister Günter Koller unterstrich, dass bei aller Parteipolitik die Interessen der Stadt und ihrer Bürger im Mittelpunkt stehen müssten. "Natürlich gilt das alte Sprichwort: Tue Gutes und rede darüber. Dies erfordert gleichzeitig auch eine gewisse Redlichkeit. Sich die Erfolge politischer Mitbewerber auf die Fahnen zu schreiben ist schlechter Stil, das werden wir als CSU nicht tun."Daher unterstütze man auch ausdrücklich den guten Vorschlag der Grünen, Mittel für Pläne zur Sanierung der Krötenseeschule in den Haushalt einzustellen - "auch wenn die Initiative dazu nicht von uns kam", hob Koller hervor. Gleichzeitig betonte er auch seinen Vorstoß, Gebäude und Fahrzeug der Feuerwehren in Großalbershof und Siebeneichen in einen vernünftigen Zustand zu versetzen. "Das Feuerwehr-Bedarfsgutachten stellt klar und deutlich heraus, dass wir die Wehren dort brauchen. Brandschutz ist städtische Pflichtaufgabe. Ich möchte nicht, dass erst Menschen zu Schaden kommen müssen, bevor die Stadt hier tätig wird. Pflicht vor Kür!"Landtagsabgeordneter Harald Schwartz ging auf die Erfolge der CSU in Bund, Land und auch im Kreis ein. "Die Balkanstaaten als sichere Herkunftsländer zur Reduzierung der Wirtschaftszuwanderung, 9,5 Milliarden Euro im Doppelhaushalt des Freistaats für Innere Sicherheit oder die optimale Mischung zwischen Investieren und Sparen unter Landrat Richard Reisinger in Amberg-Sulzbach - dies alles sind Beispiele für CSU-geführte Politik mit Augenmaß und dem Bürger im Mittelpunkt."Und mit einem Augenzwinkern schloss er, dass vor diesem Hintergrund daher ein CSU-Bürgermeister auch Sulzbach-Rosenberg ab 2018 gut zu Gesicht stünde.