28.04.2017

Programm 1. Mai 9.15 Uhr Standkonzert vor dem Rathaus mit dem Spielmannszug St. Georg



9.30 Uhr Demonstrationszug



10 Uhr Kundgebung in der Gaststätte Rosengarten: Begrüßung durch den DGB-Ortskartellvorsitzenden Wolfgang Berndt; Kurzreferate; Hauptreferat des stellvertretenden Landesbezirksleiter von Verdi in Bayern, Norbert Flach. - Musikalische Gestaltung durch die Städtische Sing- und Musikschule. (bt)

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ruft am Montag, 1. Mai, auch in Sulzbach-Rosenberg zu einer Kundgebung unter dem Motto "Wir sind viele - wir sind eins" auf.

Zum Hintergrund schreibt der Ortskartellvorsitzende Wolfgang Berndt: "Wenn man zahlreichen Meldungen in den Medien und Aussagen von verschiedenen Politikern glaubt, dann ist es den Menschen in Deutschland noch nie so gut gegangen wie heute. Hin und wieder blitzt aber auch ein Stück Realismus auf. Die unteren 40 Prozent der Beschäftigten verdienten 2015 real weniger als Mitte der 90er-Jahre. Zwei Millionen Kinder in der Bundesrepublik sind armutsgefährdet, steht im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Im reichen Bayern waren Ende 2016 120 000 Rentner und Rentnerinnen auf Grundsicherung angewiesen. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften werden sich mit diesen unhaltbaren Zuständen nicht abfinden, die Aktivitäten gegen prekäre Arbeitsverhältnisse und die zunehmende Altersarmut verstärken und bei den Maikundgebungen die Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik machtvoll daran erinnern."