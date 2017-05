Politik Sulzbach-Rosenberg

01.05.2017

Wiedersehen am 1. Mai: 1983 avancierte Norbert Flach mit nur 24 Jahren zum jüngsten Geschäftsführer der damaligen Gewerkschaft ÖTV - in Amberg. Seit 1996 lebt und arbeitet der gebürtige Westfale in München und ist heute stellvertretender Landesbezirksleiter bei Verdi: "Aber es scheint, dass mich die Oberpfalz nicht loslässt."

Spaltung zeigt Wirkung

Tiefer Wandel

Experiment gelungen

Mindestlohn reicht nicht Der DGB-Ortskartellvorsitzende Wolfgang Berndt eröffnete die Maikundgebung mit deutlichen Worten. "Es geht in Deutschland weder auf dem Arbeitsmarkt noch bei Löhnen und Renten gerecht zu", kritisierte er. Mit dem Mindestlohn sei ein erster Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber der reiche noch nicht aus, um im Alter ein menschenwürdiges Leben abzusichern. Dafür wäre ein Mindestlohn von über zwölf Euro nötig.



Bürgermeister Michael Göth erinnerte sich in seinem Grußwort an machtvolle Demonstrationen, als in Sulzbach-Rosenberg der Kampf um die Arbeitsplätze der Maxhütte wogte. Die Stadt habe erfolgreich gegengesteuert und verzeichne heute mit 8862 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einen Rekordstand. Gefahren sah aber auch er, wenn in Bayern 120 000 Rentner auf die Grundsicherung angewiesen seien: "Das spielt Rechtspopulisten wie der AfD in die Karten."



Für ihre Generation sprachen die beiden Jugendvertreter des Rohrwerks Maxhütte, Matthias Käs und Florian Oeh. Wichtig waren ihnen das Engagement für Flüchtlinge und der Kampf gegen rechte Parolen, aber auch der Einsatz für Verbesserungen im Berufsbildungsgesetz. Migranten, Arbeitnehmer, Frauen und Rentner dürften nicht mehr gegeneinander ausgespielt werden. (gw)

Ich trete dafür ein, die Europäische Union zu verteidigen und sozial zu entwickeln, bevor man sie von Le Pen & Co. zerschlagen lässt. Norbert Flach

(gw) Bei der Mai-Kundgebung des DGB-Ortskartells in der Gaststätte Rosengarten stand er als Hauptredner am Pult; vier Jahre nach seinem letzten Auftritt am Tag der Arbeit in der Herzogstadt. "Diese Taktzahl werde ich in Zukunft nicht ganz halten können", baute er möglichen Erwartungen vor."Der Kampf um den Platz an der Sonne wird nicht mehr zwischen den Klassen ausgetragen", stellte er fest. Versuche einer Spaltung der Arbeitnehmerschaft zeigten ihre Wirkung. Zum Beispiel würden Rechtspopulisten überdurchschnittlich stark von Gewerkschaftern gewählt. "Was machen wir falsch?", fragte er sich.Dabei halte die AfD mit ihren Zielen nicht hinter dem Berg. Zum Beispiel wolle sie die gesetzliche Unfallversicherung abschaffen. "Das Risiko sollen die Leute dann privat absichern", wunderte sich Flach über die Stimmen für diese Partei. "In diesem Land ist genug Geld da", hielt er dagegen. Auch für die Rentner sollte das gelten, aber die müssten inzwischen nach 45 Jahren Vollerwerb mit 43 Prozent ihres letzten Nettoverdiensts auskommen: "Was hat das mit Würde zu tun?"Die Arbeitswelt erlebe einen tiefgreifenden Wandel. Stellen in der Industrie fielen weg, während anderswo zwar neue Jobs entstünden - aber bisweilen mit fragwürdiger Qualität. An der Verkürzung der Arbeitszeit führt für den Gewerkschafter kein Weg vorbei. "Wochen- oder Lebensarbeitszeit, auch Weiterbildung: Diese ganze Palette muss von uns bedient werden", forderte er.Vor der Wahl des nächsten Staatspräsidenten in Frankreich am kommenden Sonntag sagte Norbert Flach ausdrücklich Ja zu Europa. Es entspreche zwar längst nicht alles seinen Vorstellungen, aber dennoch trete er dafür ein, die Europäische Union "zu verteidigen und sozial zu entwickeln, bevor man sie von Le Pen & Co. zerschlagen lässt."Begonnen hatte die DGB-Mai-Feier mit einem Standkonzert des Spielmannszugs St. Georg vor dem Rathaus und einem Demonstrationszug durch die Innenstadt in Richtung Rosengarten. Dort begleitete die Trommelgruppe Uwombile die Kundgebung musikalisch. "Ein Experiment, das gelungen ist", befand der DGB-Ortskartellvorsitzende Wolfgang Berndt. Zufrieden äußerte er sich auch über den Besuch von rund 90 Kundgebungsteilnehmern.