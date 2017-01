Drei Fragen an SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Achim Bender zur Kandidatur von Martin Schulz

Politik Sulzbach-Rosenberg

26.01.2017

Herr Bender, wie steht die örtliche Sozialdemokratie zum Wechsel von Sigmar Gabriel zu Martin Schulz?

Achim Bender: Ich spüre eine breite Zustimmung an der Basis. Wiederholt bin ich schon von Bürgern angesprochen worden, die die Kanzlerkandidatur und den Antritt als SPD-Parteivorsitzender für die richtigen Schritte halten. Schulz kommt der sozialdemokratischen Basis als glaubhafter und glaubwürdiger Politiker vor, der fern von den Zwängen der Großen Koalition die Positionen der SPD noch stärker in den Fokus rücken kann.Für welche Politik wird Martin Schulz einstehen?Zunächst gilt es festzuhalten, dass es für einen Kanzler-Herausforderer, der aus einer Großen Koalition kommt, ein weit schwierigeres Unterfangen gewesen wäre. Mit Sigmar Gabriel hat die SPD in Berlin relativ viel durchsetzen können, aber bei weitem nicht alles, was sozialdemokratisch gewesen wäre. Hier standen dann Kompromisse im Vordergrund. Martin Schulz dagegen gehört dieser Koalition nicht an, er kann die Kernthemen der SPD nun ganz deutlich formulieren und rüberbringen. Hier kommt ihm zugute, dass er als Europäer sehr gut vernetzt ist und als ehemaliger Kommunalpolitiker auch die Sorgen und Nöte der Bürger an der Basis kennt.Wird Martin Schulz die SPD aus dem Umfragetief führen können? Und hat er auch eine realistische Chance, Angela Merkel die Kanzlerschaft streitig zu machen?Es wird sicher nicht leicht für Martin Schulz werden, aber wir spüren innerhalb der sozialdemokratischen Partei schon einen gewissen Ruck, der die Trendwende einläuten könnte. Ob und in welcher Konstellation es dann am Ende reichen wird, werden wir am 24. September sehen. Aber viel wichtiger ist zunächst, dass Martin Schulz und die SPD den Menschen jetzt aufzeigen können, dass es politisch wählbare Alternativen gibt. Er wird dafür eintreten, dass Arm und Reich nicht noch weiter auseinanderdriften und mehr Gerechtigkeit in Deutschland herrscht.Genau abrechnen wird er auch mit den Scheinlösungen der AfD. Ihre Inhalte werden detailliert unter die Lupe genommen. Insgesamt soll massiv gegen Rechts Position bezogen werden. Martin Schulz hat ja wiederholt angekündigt, dass für ihn die Verteidigung der Demokratie ein Kernthema sein wird. Übrigens habe ich Schulz auch einmal bei einer DGB-Tagung in Brüssel getroffen. Dabei hat er mich mit einer überzeugenden Rede zur sozialen Lage in Europa sehr beeindruckt.