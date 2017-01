Ehrenamtliches Engagement ermöglicht den Spaß auf dem Eis

Politik Sulzbach-Rosenberg

31.01.2017

Die SPD-Stadtratsfraktion informierte sich vor Ort über den laufenden Betrieb auf der Eisbahn in diesem Winter. Fraktionschef Joachim Bender (rechts) bedankte sich bei allen Helfern für das große ehrenamtliche Engagement, das das Eislaufen überhaupt ermöglicht.

Als Zeichen der Anerkennung übergab er eine kleine Spende der Fraktion. Neben Temperaturen zum Frieren hat der Winter auch seine positiven Seiten: Vor allem jene, die sich für Schlittschuhfahren begeistern können, kamen in den letzten Wochen voll auf ihre Kosten. Denn die niedrigen Temperaturen sorgten für viele Eistage in Folge. Die ehrenamtliche Eisplatzinitiative um Hermann Dehling hatte alle Hände voll zu tun. Selbst nach dem Ende der Öffnungszeiten sind Helfer noch bis in den Abend damit beschäftigt, das Eis erneut zu präparieren. Doch das Engagement wird gewürdigt. Teilweise bis aus dem Landkreis Schwandorf kämen die Besucher zur Sulzbach-Rosenberger Eisbahn. Die Gründe: Es handelt sich um Natureis, das ausschließlich aus dem Wasser des Rosenbachs erzeugt wird, und die Fläche ist außerdem einbruchssicher. Auch die niedrigen Preise dürften ihren Beitrag zum Erfolg leisten. In der Natur der Sache liegt es daher auch, dass die Eisplatzinitiative stets ehrenamtliche Helfer brauchen kann. Spenden sind jederzeit willkommen. Wer gerne mit anpacken möchte, ist willkommen und eingeladen, die Helfer vor Ort anzusprechen oder sich unter 09661/63 13 zu melden.