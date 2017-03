Engpässe im Kioskbereich des Waldbades sollen bald Geschichte sein

Politik Sulzbach-Rosenberg

30.03.2017

30.03.2017

Der Antrag auf Erweiterung des Terrassenbereichs im Waldbad stand am Dienstag als offizieller Punkt auf der Tagesordnung. Dr. Thomas Steiner (SPD) hatte bereits in der Februarsitzung darum ersucht, diesem Antrag nachzukommen. In seiner Begründung führte er an, dass es im Bereich beim Kiosk bei stärkerer Frequenz des Bades immer wieder zu Konflikten zwischen den am Kiosk anstehenden Leuten, den herein- oder hinausgehenden Besuchern und den auf der Terrasse sitzenden Gästen kommt. "Dieser Zustand ist von vielen Besuchern, aber auch vom Plenum schon öfter kritisiert worden. Man könnte das ganz einfach lösen, indem man die Pflasterfläche der Terrasse in Richtung Planschbecken auf die alte Größe erweitert und mit zwei zusätzlichen Großschirmen versieht", führte Steiner an. Die Möblierung könne dann in diese Richtung verschoben und mit Pflanztrögen vom Lauf- und Anstellbereich um den Kiosk abgegrenzt werden. Dem Vorschlag von Bürgermeister Michael Göth, für die Umsetzung Mittel im Haushalt 2018 einzustellen, folgte der Stadtrat einstimmig. Bild: Royer