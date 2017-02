Politik Sulzbach-Rosenberg

Ohne Flächenmanagement legt sich jede Kommune ein enges Korsett an, aus dem schwerlich zu entkommen ist. Und obwohl man nicht über ein "Auguren-Referat" in der Verwaltung verfügt, scheint es einleuchtend, dass ein gewisser Vorhalt an Arealen einer positiven Entwicklung nicht entgegensteht. Was kann hier die Herzogstadt bieten, reichen die Flächen?

Ausblick "Es ist unser Bestreben, gewisse Mittel für den Erwerb von unbebauten Grundstücken im Stadtgebiet in den Haushalt einzustellen, um verdichtete Wohnbebauung zu erreichen", erläutert Bürgermeister Michael Göth seine Vorstellungen. Es gebe viele Kontakte mit den Besitzern, die aber auch verschiedene Interessen hätten, oft stünden nur deren Zusagen aus. "Generell wollen wir den Weg der vorausschauenden Planung weiter beschreiten, wozu auch entsprechende Finanzmittel notwendig sind. Ein Augenmerk bei der weiteren Entwicklung liege auf den sogenannten Potenzialflächen. Beim Gespräch kam auch das Gebiet Loderhof-Süd zur Sprache, wo sich zukünftig für Wohnbebauung Möglichkeiten bieten. (oy)

In aller Regel läuft die Arbeit der Verwaltung auf dem Sektor des Flächenmanagements im Verborgenen. Dies hat nach Auffassung von Jürgen Winter, Leiter des Amtes für Liegenschaften, in erster Linie mit den äußerst sensibel zu behandelnden Grundstücksangelegenheiten zu tun."Aber", so versicherte Winter bei der Gesprächsrunde mit Bürgermeister Michael Göth, "bei uns ist dieses Bemühen hinter den Kulissen permanent am Laufen. Die aktuelle Situation im Stadtgebiet Sulzbach-Rosenberg:Gewerbegebiet Kauerhof: Mit der Erschließung des Bauabschnitts II (Helmut-Lösch-Straße) verfügt die Kommune dort über weitere 4,2 Hektar Ansiedlungsfläche. Teilweise seien die Grundstücke in diesem Bereich verkauft, darüber hinaus lägen mehrere Anfragen vor, die aber aufgrund der individuellen finanziellen Planung oft erst nach einiger Zeit konkretisiert würden.Industriepark Ost: Dort steht eine erneute Erweiterung der Logistik-Firma Stahlgruber an. Der Grunderwerb sei dafür von der Firma mit privater Seite erfolgreich geführt worden. Die Stadt sorgte dabei für einen positiven Verlauf der Verhandlungen. Darüber hinaus könnten dort je nach Bedarf noch bis zu 21 Hektar - teils in Stadtbesitz - angeboten werden.Maxhütte Ost/Lohe II: Von den dort bereits altlastenfrei bereitstehenden 2,5 Hektar (Flächennutzungsplan: Industriegebiet nach Baunutzungsverordnung) könnte nach Meinung des Bürgermeisters eine Initialzündung ausgehen. Für dieses in Besitz der Aicher-Gruppe befindliche Areal prüfe die Stadt Erschließungsmöglichkeiten - könnte also zur weiteren Entwicklung von der Kommune erworben werden.Wohnbauflächen: Ein enormer Bedarf herrscht nach wie vor an erschwinglichen Bauplätzen. Das Ende 2014 erschlossene Baugebiet "Kropfersricht Nordwest" mit seinen 22 Parzellen wird binnen Jahresfrist voll belegt sein. Ähnlich die Situation beim privat erschlossenen Baugebiet in Siebeneichen mit 14 Parzellen. Luft wird sich die Stadt auf diesem Sektor mit der Erschließung von 48 Grundstücken im Gebiet "Kempfenhof-Ost" verschaffen. Hier hat die Kommune bereits 5 Hektar angekauft, es gibt einen wirksamen Flächennutzungsplan, die Bauleitplanung läuft. Die Erschließung soll zügig erfolgen.Sonstige Grundstücke: Wie Jürgen Winter informiert, habe sie Stadt von 2013 bis 2017 für Tausch-, Ausgleichs- und Potenzialflächen insgesamt rund 1,5 Millionen Euro in die Hand genommen.Bebaute Grundstücke: Hier standen die strategischen Ankäufe der Immobilien Waage, Bahnhof und alte Videothek (2015), des ehemaligen Storg-Kaufhauses (2016) sowie Luitpoldplatz 4/Bindergasse 5 (2017) im Fokus. Veräußert seien Kunst-Fischer-Gasse 11 (2013), Klostergasse 5 (2015), Storg-Immobilie und Luitpoldplatz 11 (2016) sowie der ehemalige Gasthof zur Waage (2017), in dessen Komplex künftig neue Wohnungen entstehen. (Zum Thema)

Seidel-Anwesen mit Priorität

Sulzbach-Rosenberg. (oy) Überlegungen stellt die Stadt auch zur Folgenutzung des Bahnhofsanwesens an. "Hier haben wir uns mit der Übernahme des Gebäudes und der Park-and-ride-Flächen mit den Pendlerparkplätzen alle Optionen offen gehalten. Gegenwärtig lotet ein Gutachten die Konversationsmöglichkeiten aus. Beispiele gibt es dazu auch aus anderen Kommunen", merkt Bürgermeister Michael Göth an. Das Heft des Handelns hätte die Stadt auch mit dem Ankauf der Storg-Immobilie behalten. "Die jetzige Entwicklung könnte die Initialzündung für das gesamte Areal im dortigen Umgriff sein", so das Stadtoberhaupt weiter. Im laufenden Jahr genieße auch die Folgenutzung des Seidel-Anwesens höchste Priorität. Alle dafür notwendigen Untersuchungen laufen oder liegen vor. Man sehe sich hier als Stadt in Sachen Übernahme in einer großen kulturhistorischen Verantwortung - nicht zuletzt auch gegenüber den gegenwärtigen Eigentümern.