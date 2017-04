Politik Sulzbach-Rosenberg

Nicht nur Martin Schulz wird mit 100 Prozent zum Vorsitzenden einer Partei gewählt. Auch eine junge Frau erfährt auf anderer Ebene diese totale Zustimmung. Sie hat sich aber auch schon bewährt in ihrem Amt.

Frauen-Union Sulzbach-Rosenberg Vorsitzende: Nicole Selendt Stellvertreterinnen: Heidi Unger , Eva Fröhlich, Evi Rauch



Schatzmeisterin: Inge Bauer



Schriftführerin: Beatrix Götz



Beisitzerinnen: Therese Eckert (neu), Margarete Gebhard, Ruth Kern, Inge Lindenthaler, Klara Waninger



Delegierte in der Kreisversammlung: Inge Bauer, Brigitte Beer, Therese Eckert, Margarete Gebhard, Ruth Kern, Marga Klameth, Elisabeth Schütz, Heidi Unger, Gertrud Wendl und Ingeborg Wensauer ; Ersatzleute: Helga Beck, Eva Fröhlich, Marie-Odile Morel-Renner, Evi Rauch, Monika Schindel, Marianne Schober, Hilde Sgolik, Marianne Stubenvoll, Klara Waninger, Andrea Wensauer .



Kassenprüferinnen: Simone Barth, Theresa Rauch. (hka)

(hka) Vor zwei Jahren übernahm Nicole Selendt den Vorsitz der CSU-Frauen-Union Sulzbach-Rosenberg - trotz inzwischen drei kleiner Kinder und dem Bau eines Eigenheims. Bei der Jahreshauptversammlung im Hotel-Gasthof Zum Bartl bestätigten sie die Mitglieder jetzt einstimmig im Amt.Am 14. Januar 2018 stimmen die Sulzbach-Rosenberger darüber ab, ob der Amtsinhaber Michael Göth oder ein CSU-Mann das Rennen um den Bürgermeister-Sessel macht. Noch werde kein Name genannt, aber Nicole Selendt versprach: "Es wird jemand sein, den wir gut kennen und der besser ist als der, der momentan im Rathaus sitzt." Die Kandidatenkür kündigte Ortsvorsitzender Patrick Fröhlich "eine Woche vor dem Altstadtfest" an.Stefan Morgenschweis, Sprecher der CSU im Stadtrat, würdigte die Arbeit der Frauen in seiner Fraktion. Nach dem Ausscheiden von Irmgard Reisima-Renner sind dort Maria Boßle, Marga Klameth und Evi Rauch. Mit der wirtschaftlichen Lage der Stadt zeigte er sich zufrieden, mahnte aber, in guten Zeiten Rücklagen zu bilden. "Wir sind nicht in der Lage, die Entschuldung weiter zurückzuführen", beklagte er.Wichtig sei der CSU-Fraktion die Nutzung des Wotschack-Erbes und des Seidel-Saals. Hier müssten vor einem Kauf ernsthaft und pflichtbewusst die Folgekosten errechnet werden. "Wenn man von 180 000 Euro spricht, ist das eine Volksverdummung", betonte Morgenschweis. "Wir blockieren nichts, wollen nur verantwortungsbewusst handeln."2. Bürgermeister und Kreisrat Günter Koller berichtete von der Tagung des bayerischen Kabinetts im Amberger Landratsamt und seinem Eindruck, die Probleme wie Klosterburg Kastl, Kloster Michelfeld und Maxhütten-Gelände seien "in München angekommen". Im Vergleich zur Stadt Sulzbach-Rosenberg stehe der Landkreis mit 4,2 Millionen Euro Schulden hervorragend da und könne deshalb auch in den nächsten zehn Jahren rund 100 Millionen Euro in Sulzbach-Rosenberg investieren.Im Rechenschaftsbericht zeigte Nicole Selendt die Aktivitäten der Frauen-Union in den vergangenen zwei Jahren auf. Sie reichten von einem Pannenkurs für Frauen über Führungen auf den Schlackenberg und in der alten Hof-Apotheke bis zur Besichtigung des Hutzelhofs und der Polizeiinspektion. Die Kasse zeigt - trotz Spenden an das Literaturarchiv und das Haus Rabenholz - ein gutes finanzielles Polster.Grußworte sprachen die stellvertretende FU-Kreisvorsitzende Brigitte Trummer und Andreas Otterbein, der zusammen mit Patrick Fröhlich auf der CSU-Liste für den Bundestag kandidieren wird. Beide versprachen, sich trotz geringer Chancen "richtig ins Zeug zu legen".