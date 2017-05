Politik Sulzbach-Rosenberg

04.05.2017

Ein dauerhaftes Ärgernis vor allem für ältere Passanten ist ein nicht abgeflachter Bordstein in Nähe der Einfahrt zum Netto-Markt im Stadtteil Rosenberg. Gehbehinderte oder auf einen Rollator angewiesene Passanten kommen dort an der Hauptstraße direkt beim großen Werbeschild des Discounters nur mit viel Mühe auf das zum Markt gehörende Parkplatz-Areal und weiter zum Ort ihres Einkaufs. Die SPD-Stadtratsfraktion traf sich dort zu einem Ortstermin, um auf diesen Missstand hinzuweisen. Die geforderte Absenkung gestaltet sich vor allem aus einem Grund schwierig, da der Name des Grundbesitzers, der hier tätig werden müsste, vom Markt nicht bekanntgegeben wird. Er sei zwar bereits angeschrieben worden, aber bis dato liege noch keine Antwort vor. Die Sozialdemokraten wollen nun auch die Stadtverwaltung einschalten, um den Eigentümer ausfindig zu machen.