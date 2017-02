Politik Sulzbach-Rosenberg

Ein langes Gratulations-Defilee in einem alten Kino: Hermann Völlger hatte am Sonntag zu seinem 70. Geburtstag ins Capitol geladen. Dort, wo früher Winnetou und das Halbblut Apana-tschi lief, trafen sich politische Weggefährten, Freunde und Verwandte, um den Jubilar hochleben zu lassen. Glückwünsche kamen unter anderem von Landrat Richard Reisinger, Bürgermeister Michael Göth, SPD-Ortsvereinsvorsitzendem Achim Bender sowie von Neukirchens Bürgermeister Winfried Franz. Aber auch die anderen politischen Parteien schickten Vertreter, um ihren Stadtratskollegen hochleben zu lassen. Die Riege der Gratulanten vervollständigten zahlreiche Abordnungen der Verbände, Tischgesellschaften, Kirchen, Unternehmen und Banken. Sie alle stießen mit dem vielfach gewürdigten sozialdemokratischen Kommunalpolitiker an. Für Unterhaltung sorgte die FG Knappnesia mit ihrer Oscar-Show.