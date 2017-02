Politik Sulzbach-Rosenberg

05.02.2017

Mehr Tierwohl geht nicht: Das ist die Erkenntnis des Besuchs von Bündnis 90/Die Grünen bei der Familie Mayer im Erlheim. Hier inspizierte der Ortsverband der Grünen mit der Stadtratsfraktion den familienbetriebenen Bauernhof.

Viel Platz geboten

Eine Schaltzentrale

Über dreißig zufriedene Kühe genießen hier seit vergangenem Oktober im Laufstall ihr Dasein. Seitdem brauchen die Tiere nicht mehr angebunden zu sein, erklärte Gerald Mayer den Gästen. Er ist im Nebenerwerb Bauer mit Leib und Seele. Das Wohlbefinden seiner Herde liegt ihm sehr am Herzen. Deshalb füttert er auch genfreien Rapskuchen, Heu und geschrotete Erbsen.Der neue Laufstall bietet für jedes Tier mehr als zehn Quadratmeter Platz. Er ist hell, und mit seinen speziellen Wänden kann er bei gutem Wetter an den Seiten geöffnet werden. Die Tiere können in totaler Selbstbestimmung über ihren Tagesablauf entscheiden, sich frei im Stall bewegen und fressen, wann sie wollen, schlafen, wo sie wollen und in den Melkstand gehen, wenn es ihnen passt.Maßgeblich für diesen Zustand ist die Computertechnik des Melkroboters. Er ist der eigentliche Chef im Stall. Wenn die Kuh sich hier einfindet, informiert der Transponder des Tieres, wie oft es an diesem Tag schon im Melkstand war und wie viel Liter Milch es schon abgegeben hat. Der Melkstand fungiert auch als Schaltzentrale, um die Tiere bei Bedarf in separate Bereiche zu lotsen, wie etwa kurz vor dem bevorstehenden Kalben.Es sei für den Landwirt absolut wichtig, dass die Verbraucher Milch in guter Qualität zu fairen Preise erhalten. Der eigens installierte Frischmilchautomat ist die wahre Krönung der Umstellung des landwirtschaftlichen Betriebs. Direkt vor dem Stall befindet sich ein kleines Holzhaus, das für den Milch-Kunden den ganzen Tag geöffnet hat. "Viele Sulzbach-Rosenberger nutzen diese Möglichkeit gern und kommen immer öfter", erklärt Bauer Gerald Mayer.Auch die Grünen füllten ihre mitgebrachten Flaschen mit der frischen Milch aus dem Automaten ab. "Es ist höchste Zeit, dass ein Umdenken stattfindet und es Betriebe gibt, die nicht nur an Profit denken, was oft in wahren Agrar-Fabriken mündet", meinte Ortssprecherin Yvonne Rösel.Zum Abschluss reichte die Familie Mayer noch ein paar Kostproben und gab wertvolle Tipps rund um die Milchprodukte.