Politik Sulzbach-Rosenberg

07.05.2017

Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen richtete zusammen mit der Stadtratsfraktion seine Aufmerksamkeit auf die Neuerungen im Waldbad, wie eine Pressemitteilung verrät. Hier habe die Stadt viel Geld in die Hand genommen, um die Attraktivität für die Badegäste zu steigern.

Kletterparadies lockt

Alles überaltert

Gelder eingestellt

Bademeister Alfons Ostler führte den Rundgang durch das Gelände. Nahezu abgeschlossen sind die Maßnahmen für den Fahrradstellplatz vor dem Eingang und an dem neu gestalteten Kinderspielplatz innerhalb des Bades. Dieser teilt sich in zwei Bereiche. Für die kleineren Besucher lockt ein abwechslungsreicher Matsch-Spielplatz, für die größeren steht ein wahres Kletterparadies zur Verfügung. Die Slackline und ein Kletterturm werden mit Sicherheit zugkräftige Anziehungspunkte sein.Ostler erläuterte die neu installierte Abdeckung. Beide Becken sind mit Polyvinyl-Bahnen komplett zugedeckt - sehr durchdacht installiert und mittels elektrischem Antrieb auch einfach zu betätigen. "Bereits jetzt können wir schon berichten, dass die Wärmeaufbereitung wesentlich ergiebiger ausfällt", berichtet er. Die neue Beckenabdeckung entlaste die Betriebskosten des Waldbads enorm und könne auch bei eventueller Veränderung der Becken bei der anstehenden Sanierung mit wenig Aufwand angeglichen werden.Die Grünen-Stadträtin Gaby Mutzbauer informierte, dass sich die Anschaffungskosten dieser Abdeckung durch die Energie-Einsparung in knapp drei Jahren ausgeglichen hätten. Umso erfreulicher sei es, dass entgegen der ursprünglichen Planung nicht nur das Schwimmer-, sondern auch das Nichtschwimmerbecken damit ausgestattet wurde. Hier sei die Effizienz sogar noch um einiges höher.Beim anschließenden Blick in die Technik war die Stimmung allerdings sprichwörtlich im Keller: Völlig marode Leitungen dominierten hier. Die Anlage sei überaltert, und jede Saison befürchten die Bademeister größere Störungen. "Im Extremfall kann es dann auch sein, dass der Badebetrieb eingeschränkt würde."Hier betonte Stadträtin Yvonne Rösel, dass im mittelfristigen Finanzplan bereits Gelder und Planungsmaßnahmen für die Überarbeitung der technischen Anlage beschlossen wurden. "Es darf keine Verzögerung mehr geben, auch hier die dringend notwendigen Schritte zu unternehmen, um den Betrieb dieser Einrichtung nicht zu gefährden."Der besondere Charakter des Waldbads habe Alleinstellungsmerkmale, viele Besucher, weit über die Stadtgrenzen hinaus, wüssten dies zu schätzen, berichtete der städtische Bademeister. Mit neuen Lounge-Möbeln kann das Bad beim Ambiente noch mal ordentlich nachlegen. Fraktionssprecher Karl-Heinz Herbst dankte für den informativen Einblick.