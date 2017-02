Hermann Völlger feiert 70. Geburtstag

Politik Sulzbach-Rosenberg

Der gebürtige Herzogstädter ist vielen Bürgern auch durch seine berufliche Tätigkeit in den Notariaten in Sulzbach-Rosenberg, Schwandorf oder Amberg bekannt. Seine Laufbahn startete der Jubilar im Jahr 1961, es folgten Fortbildungen, Inspektorenprüfung und zwischenzeitliche Grundwehrzeit.Als Amtmann schied er schließlich 1992 aus dem Notariatsdienst, da eine neue Herausforderung in seiner Geburtsstadt auf ihn wartete. Er übernahm die Geschäftsführung der kommunalen Stadtbau GmbH Sulzbach-Rosenberg. Nach 14 Jahren an der Spitze verabschiedete er sich in den vorzeitigen Ruhestand. Die politische Heimat des Jubilars ist seit vielen Jahren die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, in die er am 1. Dezember 1968 eintrat. Einsatzwille und politischer Sachverstand empfahlen Völlger schnell für verschiedene Ämter in der SPD. Zu nennen sind hier Vorstandsmitglied im Ortsverein, Vorsitzender des Kreisverbandes sowie Mitglied im Unterbezirksvorstand.Im Kreistag hat der über Parteigrenzen hinweg geachtete Politiker von 1978 bis 2014 Sitz und Stimme. Im Stadtrat setzte sich der künftige "Siebziger" von 1978 bis 1992 und dann wieder seit 2008 für seine Heimatstadt ein. An der Spitze der SPD-Kreistagsfraktion stand Völlger von 1987 bis 1990, danach wurde er zum stellvertretenden Landrat gewählt. Dieses Amt bekleidete er insgesamt 18 Jahre lang."Weiterhin Gesundheit für meine Familie und mich", lautet der Wunsch des Jubilars zu seinem Ehrentag. Der Vater zweier erwachsener Kinder und Opa zweier Enkel freut sich demnach auch auf viele weitere Jahre mit Ehefrau Gisela und der ganzen Familie. Im Hobby-Bereich gilt Völlgers Leidenschaft der Gartenarbeit und Urlaubsaufenthalten in der Alpenregion. Da kommt sicher keine Langeweile auf. Wie er im SRZ-Gespräch verriet, haben die Völlgers schon seit Jahren Bad Griesbach als Erholungs- und Rückzugsort entdeckt. Dort wird also immer wieder "Kraft für das Ehrenamt" getankt.Am Sonntag feiert der Jubilar, der unsere Berg- und Stahlstadt zwar liebt, sich aber noch nicht zum "alten Eisen" zählt, seinen Ehrentag im Capitol, Bayreuther Straße 4. Wer sich in die Gratulantenschar einreihen will, ist dort in der Zeit von 10 bis 16 Uhr willkommen.