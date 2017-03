Politik Sulzbach-Rosenberg

Wer mit dem Zug aus Richtung Amberg nach Sulzbach-Rosenberg kommt, kann die Zeichen des Verfalls an der ehemaligen Maxhütte rund 15 Jahre nach ihrer Schließung nicht mehr übersehen. Noch steht das Werk auf soliden Beinen, doch die Zeit drängt. Nicht von ungefähr spricht Sepp Lösch, der sich gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Freunde Rosenbergs den Erhalt dieses Industriedenkmals auf die Fahnen geschrieben hat, davon, es könnte womöglich schon Fünf nach und nicht mehr vor Zwölf sein, was das Projekt angeht.

Mehr als 3000 Unterschriften haben die Freunde Rosenbergs bereits beisammen. Ihnen geht es vor allem um die Rettung des Hochofens samt Cowpern (Winderhitzer) sowie der beiden Gießhallen. Hier wäre genug Platz für eine historische Aufarbeitung der 150 Jahre währenden Geschichte der Maxhütte, Raum für Veranstaltungen und Ausstellungen. "Jeder sagt: Toll, da muss man was machen", sagt Sepp Lösch. "Aber jede Seite wartet auf die andere." Dabei sende die Aicher-Gruppe als Eigentümer des Areals durchaus das Signal, sie sei bereit, das Gelände kostenlos zur Verfügung zu stellen.Auf der anderen Seite fehlt Lösch das Engagement des Freistaats. "Für uns hier hat die Maxhütte durchaus eine ähnliche Bedeutung, wie sie die Königsschlösser für den Süden Bayerns haben", ordnete er das Projekt ganz oben ein. Darum muss jetzt die Politik ran. So tagt am 4. April das bayerische Kabinett in Amberg. Landrat Richard Reiser habe ihm versprochen, so Sepp Lösch, er werde sich um ein Treffen bemühen, damit die Rosenberger der Regierung des Freistaats ihr Anliegen nahebringen können.Was wäre das Denkmal Hochofen doch für eine Chance für die Erinnerung an die große Zeit der bayerischen Montanindustrie, so Lösch. Das neue Haus der bayerischen Geschichte in Regensburg könnte seiner Ansicht nach die wissenschaftliche Betreuung übernehmen. Dann führe die Eisenstraße weiter nach Maxhütte-Haidhof, dem ursprünglichen Standort der Hütte, über Wackersdorf, dem früheren Braunkohlerevier, das Kulturschloss Theuern, die Luitpold- und Maxhütte und das Maffeigelände in Auerbach. Im idealen Fall bis hin zum Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. "Dann wäre die Bayerische Eisenstraße endlich einmal mit Leben erfüllt", sagt Sepp Lösch.Doch eines kann die Maxhütte nicht mehr lange. Das wissen auch die geschichtsbewussten Rosenberger: Abwarten, dass irgendwann einmal was passiert. Die Zeit drängt, so sagt Sepp Lösch. Sonst ist es wirklich schon bald fünf nach zwölf.