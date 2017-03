Politik Sulzbach-Rosenberg

08.03.2017

Sich über die Probleme im betrieblichen Alltag und über die Ungerechtigkeiten bei den Löhnen zwischen Männern und Frauen informieren, war Zielsetzung der DGB-Frauengruppe Oberpfalz bei der Sternfahrt am Internationalen Frauentag.

Auch bedankte sie sich bei den weiblichen Beschäftigten für die Tätigkeit, für die sie oft mit einer geringen Bezahlung abgespeist würden. Angesteuert wurden das OTV-Studio in Amberg und das Diakonische Werk in Sulzbach-Rosenberg. Die Gewerkschaften würden nicht nachlassen, bis die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen durchgesetzt sei; nicht nur im Betrieb, sondern auch in privaten Bereich. Aus diesem Grund wird sicher auch in den nächsten Jahren der Internationale Frauentag stattfinden, waren sich die DGB-Frauen einig. Bild: wsb