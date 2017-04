Politik Sulzbach-Rosenberg

24.04.2017

24.04.2017

Einen solchen Verlauf der Jahreshauptversammlung wünscht sich wohl jede Vereinsspitze. Sowohl zum Jahreslauf bei der Freien Wählergemeinschaft Edelsfeld und Umgebung als auch zur Arbeit der Fraktion im Gemeinderat - Vorsitzender Richard Winter hatte nur Lob und Dank zu verteilen.

Edelsfeld. Die Mitglieder engagierten sich beim Angebot für das Ferienprogramm, beim Weinfest und beim alljährlichen Preisschafkopf. Das interne Grillfest, eine Tagesfahrt zum Kloster Weltenburg und die Weihnachtsfeier fanden ebenfalls Anklang. Aktionen, die, so Winter, ein gutes Vereinsleben fördern. Sein Ausblick richtete sich auf die Veranstaltungen im Jahresverlauf, die sich nicht wesentlich von den im vorigen Jahr unterscheiden. Nichts zu bemängeln gibt es in der Zusammenarbeit im Gemeinderat. "Wir haben uns alle auf die Fahne geschrieben, dass das oberste Ziel unserer Arbeit das Wohl der Gemeinde sein muss", betonte er. Eine Aussage, die Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl nur bekräftigen konnte. In kurzen Zusammenfassung informierte er über den Stand der wichtigsten Aufgaben, die zur Zeit das Gremium beschäftigen. "Wir sind stets bemüht unsere Hausaufgaben zu machen und ich denke, dass ist uns gelungen", so seine abschließende Bilanz.Vom Einsatz der Freien Wähler profitierte auch die Vereinskasse, die ein zufriedenstellendes Plus aufweist. Kassier Michael Trummer und Vorsitzender Winter überreichten Manfred Rupprecht von der First Responder-Gruppe Edelsfeld 350 Euro, den Erlös des Preisschafkopfs.