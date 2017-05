Politik Sulzbach-Rosenberg

21.05.2017

19

0 21.05.201719

"Wo sich Kindergärten, Kinderkrippen und Schulen befinden, muss ausreichend Sicherheit herrschen", betonte JU-Vorsitzender Maximilian Klose: Bei einem Vor-Ort-Termin machten sich die JU-ler ein Bild im Bereich An der Allee. "Hier befinden sich in unmittelbarer Nähe drei Kinderbetreuungseinrichtungen, Parkplätze sind Mangelware. Daher sind Eltern oft gezwungen, in zweiter Reihe zu parken. Zusätzlich müssen die Kinder die äußerst unübersichtliche Straße überqueren", erläuterte JU-Stadtrat Florian Bart als betroffener Vater in der Pressemitteilung. Auch vor anderen Kinderbetreuungseinrichtungen bestünden aus verkehrlicher Sicht Verbesserungspotenzial. "Wir werden über Florian Bart und Dr. Patrick Fröhlich in die nächste Stadtratssitzung einen Antrag einbringen, dass die Verkehrssituation vor allen Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen in einer eigenen Verkehrsschau geprüft und bewertet wird", unterstrich Tobias Neidl.

In diesem Zusammenhang brachten die stellvertretenden Vorsitzenden Matthias Koob und Jonas Riermeier den Abriss des Scherlingstadls zugunsten von Parkmöglichkeiten ins Gespräch. Diesen Gedankenspielen stand CSU-Ortsvorsitzender Dr. Patrick Fröhlich grundsätzlich nicht ablehnend gegenüber, wies vor Ort jedoch auch auf zu bedenkende Punkte hin. "Der Standort des Scherlingstadls wäre bei Einzäunung sicherlich als Parkplatz sowie als Ein- und Ausstiegsmöglichkeit gut geeignet. So könnte sicher ein großer Beitrag zur Verminderung der Verkehrsproblematik und für mehr Sicherheit in diesem Bereich geleistet werden. Gleichzeitig müssen wir aber die Problematik des Themas Denkmalschutz sowie die eines Alternativstandorts für die dort eingelagerten Ausstellungsgegenstände des Stadtmuseums lösen". Für die musealen Ausstellungsgegenstände gelte es früher oder später jedoch ohnehin, einen anderen Lagerort zu finden, da sie im Stadl der Witterung sehr stark ausgesetzt seien. Von daher regte Fröhlich an, dass in den Antrag eine Untersuchung der Möglichkeit des Abbruchs des Stadls und der Schaffung von Parkplätzen an genannten Stelle aufgenommen werden solle. "Grundsätzlich muss die Sicherheit unserer Kinder vorgehen", waren sich die JU-ler und Fröhlich einig.