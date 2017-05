Politik Sulzbach-Rosenberg

29.05.2017

29.05.2017

"Bei den Grünen haben Basis und Führung direkten Kontakt und deshalb können wir die Nöte der Bürger direkt in den Bundestag transportieren." Karl-Heinz Herbst stellte fest, dass gerade der Kontakt zu den sogenannten "Promis" bei den Grünen leicht zu realisieren sei. Und davon profitiere die ganze Partei.

Deligöz kommt wieder

An richtigen Stellschrauben

Neuwahlen standen bei der Partei Bündnis 90/Die Grünen bei der Jahreshauptversammlung an, zahlreiche Mitglieder aus dem ganzen Landkreis fanden sich beim Wulfen in Kauerhof ein. Vorsitzender Karl-Heinz Herbst berichtete über die Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre.Besonders erwähnenswert war der Besuch zum Thema "Mobilität im 21. Jahrhundert" beim Bundestagsabgeordneten Uwe Kekeritz in Berlin, an dem viele Parteikollegen vom Kreisverband teilnahmen.Zum politischen Aschermittwoch kam MdB Ekin Deligöz zu Besuch und bescherte dem Kreisverband ein volles Haus. Deshalb werde man diesen Termin auch nächstes Jahr in Angriff nehmen. Schatzmeister Peter Eckert berichtete über die Kassenführung. Die finanzielle Situation sei komfortabel, so dass die Grünen für die anstehende Bundestags- und auch die Landtagswahl nächstes Jahr gesattelt seien, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Revisoren bestätigten gute Arbeit, die Entlastung erfolgte einstimmig. Die Neuwahl bestätigte Karl-Heinz Herbst in seinem Amt. Für den nicht mehr kandidierenden Emre Dalmis wurde Yvonne Rösel einstimmig zur Sprecherin gewählt. Der Kreisverband plant weitere Aktionen zum bereits laufenden Bundestagswahlkampf."Es ist noch Luft nach oben, wenn man die Umfragewerte anschaut - doch mit unseren Themen Umwelt, Gerechtigkeit und Energiewende beschäftigen wir uns mit den Stellschrauben, die das Wohl der künftigen Generationen beeinflussen", so die Direktkandidatin der Grünen Yvonne Rösel. Sie erläuterte ihre Ziele vor Ort. "Die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums muss endlich mehr gefördert werden - es schließen zu viele Schulen, Krankenhäuser und Arztpraxen", stellt sie fest. Sie fordert weiterhin Mobilitätskonzepte für Senioren und die Jugend sowie den Ausbau der Stammstrecke. Außerdem prangerte sie die Lockerung des sogenannten Anbindegebots (Gewerbe außerhalb von Siedlungen) an, das ihrer Meinung nach den landschaftlichen Charakter der Oberpfalz zerstören könnte.