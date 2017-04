Politik Sulzbach-Rosenberg

07.04.2017

7

0 07.04.2017

Einen Neuzuschnitt für drei Landschaftsschutzgebiete im Bereich der Stadt Sulzbach-Rosenberg befürwortete der Kreisausschuss am Montag: Beim geschützten Landschaftsteil "Landschaftsstreifen entlang der B 85" wird eine größere Fläche östlich der Bundesstraße zwischen der Krötenseeschule und der Nürnberger Straße herausgenommen. Dafür kommen in den Schutzgebieten "Annaberg" sowie "Katzenbergl mit Bruchgebiet nördlich von Sulzbach" neue Flächen hinzu. Die Stadt hatte diese Änderungen angeregt, als sie einen neuen Flächennutzungsplan aufstellte.

Dass die Flächen an der B 85 zum Großteil schon bebaut sind (über drei Viertel der insgesamt 350 000 Quadratmeter), ließ Karl-Heinz Herbst (Grüne) nachfragen, warum man sie erst jetzt aus dem Schutzgebiet herausnehme. Maria Reif von der Umweltabteilung des Landratsamts verwies hier auf eine gewandelte Rechtslage: Früher habe ein Flächennutzungsplan die Bestimmungen eines Landschaftsplans automatisch außer Kraft gesetzt. Inzwischen sei er aber bei widerstreitenden Bestimmungen nicht mehr rechtsgültig.Landrat Richard Reisinger sagte, er habe die Fachleute gefragt, ob dieser Flächenaustausch insgesamt ein Zugewinn für den Naturschutz sei. "Von der Werthaltigkeit auf jeden Fall", habe die Antwort gelautet. An Annaberg kommen Streuobstwiesen sowie Wald-, Gehölz- und Magerrasenflächen dazu, am Katzenbergl sind es renaturierte Flächen des Rosenbachs bei Erlheim, zusammen etwas mehr als 85 000 Quadratmeter.Michael Birner (ÖDP) kritisierte in diesem Zusammenhang die für Bayern beschlossene Lockerung des Anbindegebots (Gewerbebauten können wieder leichter auf der grünen Wiese entstehen).Reisinger erwiderte, der Landkreistag sei dafür gewesen, "weil wir eine Entwicklung wollen". Ob sie die Ansiedlung zuließen, liege ja weiterhin bei den Kommunen. "Aber wir brauchen Streuobstwiesen und Gewerbegebiete." In puncto wirtschaftlicher Entwicklung habe der Landkreis noch etwas aufzuholen. Der Städtetag dagegen habe die neue Regelung nicht so gut gefunden: "Die wollen das in der Stadt haben."