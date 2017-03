Politik Sulzbach-Rosenberg

17.03.2017

17.03.2017

Mit dem nötigen Ernst, aber auch humorvollen Untertönen in der Stimme setzen sich Robert Feustel und Nancy Grochol mit Begriffen auseinander, die Pegida-Spaziergänger, AfD-Wähler und Rechtsausleger benutzen. Gesammelt haben sie diese im "Wörterbuch des besorgten Bürgers".

Wenn es gelingt, ein paar Leute davor zu bewahren, in die Falle besorgter Bürger zu laufen, ist schon einiges gewonnen. Nancy Grochol und Robert Feustel

Die Autoren und Verleger stellten das Werk in der Buchhandlung Volkert vor. Ihr Repertoire reichte dabei von !!1!1!! und 89 über Abendland und Verschwulung bis hin zu Zionisten und Zitate.Eingeladen hatte der Verein für Politik und Kunst ("PunK"). In seinem Namen kündigte der wissenschaftliche Leiter des Literaturarchivs, Michael Peter Hehl, weitere Veranstaltungen dieser Art an. Der relativ kleine Verein nehme die Unterstützung von Buchhändler Ralf Volkert, des Verdi-Ortsvereins und des DGB-Ortskartells gerne an.Sogenannten besorgten Bürgern gehe es eigenen Angaben nach nicht um Diskussionen, sondern um eine andere Sprache, erklären Grochol und Feustel im Vorwort ihres Buches. Gespräche seien nicht das Ziel dieser Menschen, die von Politik und Medien als besorgte Bürger mit berechtigten Anliegen verharmlost würden. Sie eigneten sich Begriffe an und kehrten sie ins radikale Gegenteil um - zum Beispiel, indem sie Pegida-Gegendemonstranten mit "Nazis raus" anbrüllten.Bei der Antifa handle es sich um antideutsche Faschisten, und alle lebten in einer Meinungsdiktatur, werde auf den Kundgebungen der Besorgten lautstark behauptet. Die vermutlich größte Kraft ihrer Sprache sei die Pauschalierung. Ob Lügenpresse, Asylant oder Muslim: Mit der Praxis, alle über einen Kamm zu scheren, gingen gefährliche Wertungen einher. Denn es mache einen erheblichen Unterschied, ob jemand konkrete Medienkritik übe oder aber sämtliche Presseorgane der permanenten Lüge beschuldige."Wer dieses Denken und diese Sprache kritisiert, ist noch lange nicht dicke mit Angela Merkel und Sigmar Gabriel", betonten die Autoren. Sie hielten es allerdings für vermessen, besorgte Bürger selbst als Adressaten des Wörterbuches aufzufassen. Wer gegen Widersprüche und einem nüchternen Blick aus dem Fenster derart resistent sei, dürfte für sachliche Argumente kaum zugänglich sein. Stattdessen solle das Buch andere davor warnen, sich im Dickicht der Besorgten-Sprache zu verfangen. Zu viele der teils abgedrehten Deutungen hätten bereits Eingang in den normalen Sprachgebrauch gefunden. Etwa Asylkritik, die beinharte Ausgrenzungspraxis bedeute, oder Flüchtlingskrise."Wenn es gelingt, ein paar Leute davor zu bewahren, in die Falle besorgter Bürger zu laufen, ist schon einiges gewonnen", hofften die Verfasser. Angstmachern sollte keine politische Plattform geboten werden.Wörterbuch des besorgten Bürgers, erschienen im Ventil Verlag UG & Co. KG Mainz 2016, mit Beiträgen der Autoren Feustel, Grochol, Prüwer und Reif, ISBN 978-3-95575-068-8.