09.04.2017

Bereits seit 2006 sind die Erben des Seidel-Anwesens bemüht ein tragbares Konzept um das kunsthistorische Vermächtnis der Familie Wotschak und Seidel der Stadt zu erhalten. Deshalb fühlten sich auch der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen, der zusammen mit der Stadtratsfraktion zu Besuch war, in diesem weitläufigen Gebäude samt Interieur wie in einer wahren Schatzkiste.

Guter Gebäudezustand

Wie es in einer Pressemitteilung der Partei weiter heißt, erhielten die Gäste unter der Führung von Dr. Markus Lommer einen umfassenden Überblick zu der sehr komplexen Thematik. Die Gäste schauten zur Einführung den kurzen Informationsfilm des Bayerischen Rundfunks an. In der Produktion ging es um den kunsthistorisch wertvollen Fundus und der bisher geleistete Arbeit des Fördervereins. In vielen tausenden von Stunden der Fördervereinsmitglieder ist schon so manche Kostbarkeit zutage gekommen.Der bekannte Kuchenteig von Wilhelm Busch ist bisher das markanteste Beispiel für die wertvollen Schätze. Einiges schlummert noch immer im Dornröschenschlaf und wartet auf die Entdeckung. "Eine ganze Generation an Wissenschaftler ist hier nötig, um den ganzen Umfang der eingelagerten Schriftstücke zu sichten", merkt Dr. Markus Lommer an.Nach seiner Auskunft ist er mit vielen Fachleuten entsprechender Ministerien, Instituten, Universitäten und Förderstellen in Kontakt, die zur Umsetzung eines neuen Nutzungskonzepts des Seidel-Anwesens samt Fundus wertvolle Finanz- und Fachleistung liefern würden.Laut Pressetext ging es nach dieser inhaltlichen Aufarbeitung mit der Besuchergruppe durch den Gebäudekomplex. Zunächst durch den Keller bis zum Dach, wo viele Schriften eingelagert sind, in die ehemaligen Sparkassenräume und abschließend in die original erhaltene Wohnung im Stil des 19. Jahrhunderts. Sehr beeindruckt waren die Gäste von den schönen Räumlichkeiten mit den Kreuzgewölben, Stuckdecken und antiken Möbeln. Ein kürzlich erstelltes Gutachten bestätigt einen relativ guten Gebäudezustand. Bis auf wenige Schäden im Mauerwerk ist die Bausubstanz einwandfrei.Die Besucher von Bündnis 90/Die Grünen erfuhren auf den Erkundungsgang nach eigenen Angaben auch, dass die Bachelorarbeit von Christina Maier wertvolle Hilfe war. Hier habe sich die Autorin sehr intensiv mit der möglichen, künftigen Nutzung des Areals befasst. "Nun ist ein Konzept erarbeitet worden, dass vielseitig ist. Gleichzeitig soll unter einen Dach Platz für Veranstaltungsort, Archiv, Depot, Bibliothek, Gastronomie, Schauräume, Einzelhandel, Gewerbe und Wohnen geschaffen werden. Dieses Konzept zeigt einen Weg auf, der für das Ansehen unserer Stadt eine enorme Steigerung der nationalen Bedeutung birgt", stellte Lommer fest.Zum Schluss bedankte sich Ortsvorsitzende Yvonne Rösel bei Dr. Markus Lommer für die aufschlussreiche Führung. "Dieses komplexe Thema erfordert viel Input, um im Stadtrat die richtigen Entscheidungen treffen zu können", so Rösel.