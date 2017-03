Politik Sulzbach-Rosenberg

10.03.2017

0 10.03.2017

Schon vor zehn Jahren durfte sich der langjährige Sozialdemokrat über die Verdienstmedaille des SPD-Unterbezirks freuen. UB-Vorsitzender Uli Hübner würdigte den damals 70-jährigen Jubilar als Urgestein der SPD und Parade-Sozi. Eine rote Nadel an seinen Sakkos weist ihn aus, wie er "leibt und lebt" - als einen Sozialisten im besten Sinne des Wortes. Politische Funktionen hatte er von Anfang an bei den Jusos, im Ortsverein, im Kreisverband und im Unterbezirk. Besonders gern erinnert Thurner an seine Wahlkampfeinsätze, bei denen er mit allen Größen der Partei persönlich bekannt wurde - angefangen von Willy Brandt bis hin zu Herbert Wehner . Dessen Wahlkampfteam hatte er einmal sogar sechs Wochen lang persönlich begleitet und unterstützt.Als Gewerkschafter wie aus dem Bilderbuch hat Hans Thurner einige Kapitel dieser Stadt aktiv mitgeschrieben. Beim morgigen 80. Geburtstag werden bestimmt wieder viele alte Erinnerungen an die Geschichte der Arbeiterbewegung wach. Thurner, ein echter, überzeugter Sozialdemokrat, hat nie Zweifel daran gelassen, dass er aus Arbeiterverhältnissen stammt. Er war stets stolz darauf und ist es heute noch.Sein politisches Leben war immer geprägt vom "Kampf gegen Rechts". Einer seiner beruflichen Schwerpunkte galt dem Unfallschutz und der Arbeitssicherheit. Sein kompetenter Rat war deshalb ein Vierteljahrhundert bei der Berufsgenossenschaft gefragt. Hier übte er das Amt als alternierender Vorsitzender der Widerrufsstelle aus, saß im Gefahrtarif- und Haushaltsausschuss. Das Rüstzeug hatte sich der gelernte Müller mit einem Studium an der Akademie für Arbeitsmedizin erworben.Er kandidierte bei der SPD für den Stadtrat in Sulzbach-Rosenberg und wurde auf Anhieb gewählt. Mehr als 30 Jahre gehörte er diesem Gremium an. Nun feiert der ehemalige langjährige Betriebsrat der Maxhütte seinen 80. Geburtstag und lädt am Sonntag, 12. März, zwischen 11 und 14 Uhr ins Gasthaus "Zur Linde" in Kleinfalz.Hans Thurner war lange Jahre Referent in Verwaltungsstellen sowie an der Bildungseinrichtung der IG Metall in Sprockhövel. Auch aus diesem Kreis haben viele befreundete Sozialdemokraten und Gewerkschafter ihr Erscheinen zugesagt. Besonders sein Einsatz nach dem MH-Konkurs ist vielen noch in guter Erinnerung. Hans Thurner freut sich auf jeden Besucher, der ihm zu seinem Ehrentag gratulieren möchte.